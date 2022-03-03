İnsansız savaş uçağının ilk prototipi 2023'te uçacak

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler ile bir araya gelen Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi ve Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve projelerini ilişkin detaylar paylaştı.

Türkiye'nin sahip olduğu medeniyetin geçmişte pozitif ilme çok önemli katkılar sağladığını kaydeden Bayraktar, uzaycılığa da önemli katkılar sağladıklarını ancak 17. yüzyıldan sonra teknoloji ve bilimin gelişimine uzak kaldıklarını söyledi.

Türkiye'de 1950'lere kadar hayata geçirilen uçak projelerine değinen Bayraktar, ilk dalgasını yakaladıkları havacılıkta 1950'den sonra geri kaldıklarını kaydetti.

Bayraktar, Baykar'ın kuruluş ve sonraki aşamalarına işaret ederek, 2000'li yılların başında bir aile şirketi olarak küçük bir ekiple çalışmaya başladıklarını, 2004'te Türkiye'nin ilk robot uçağının uçtuğunu, 2007'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine küçük de olsa ilk kez milli bir uçağın girdiğini, 2008'de 5 metrelik uçağın, 2009'da 9 metrelik Bayraktar'ın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini anlattı.

Hava araçlarında 6 kilogramdan 6 tona uzanan yolculuk

Selçuk Bayraktar, savaşın seyrini dünyada değiştiren, şu anda bütün dünyada kendi sınıfının en iyisi olarak görülen ve hakkında her gün yazılar çıkmaya devam eden Bayraktar TB2'nin 2014'te uçuşunu gerçekleştirdiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayraktar TB2, 2016'da Roketsan'ın geliştirdiği akıllı mühimmatlarla silahlandırıldı. 2019'da da sadece dünyada üç ülkenin yapabildiği 6 tonluk kendi sınıfının en moderni Bayraktar Akıncı'nın ilk uçuşu gerçekleşti. Yani 6 kilogramdan 6 tona... 19 yılda böyle bir hikaye... Bu sürede sadece 3 tane insansız hava aracı yaptık aslında. Ancak baktığımızda sadece insansız hava aracı yaptık. Bu da önemli bir nokta. Yani burada teknoloji girişimini kurmayı düşünenlere veya dünyada bu alanların nasıl büyüdüğüne dair bir ipucu..."

Geleceğin teknolojisi olarak görülen insansız hava araçları konusundaki çalışmalara değinen Bayraktar, Cezeri hakkında bilgi verdi.