İnsansız kara aracı Kapgan sahaya çıkmak için gaza basacak

HAVELSAN İnsansız Hava ve Kara Araçları Proje Müdürü Veysel Ataoğlu, , 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının orta sınıf-2 insansız kara aracı projesi için Barkan'ı geliştirdiklerini ve yakın zamanda kullanıcıya teslim edeceklerini söyledi.

Barkan'ı geliştirirken oluşturdukları bilgi birikimiyle Kapgan'ı ortaya çıkardıklarını ifade eden Ataoğlu, Kapgan'ın farklı bölge ve coğrafyalarda kolaylıkla idame edilebileceğini belirtti.

Aracın 1,4 ton olduğunu ve 600 kilogram faydalı yük taşıyabildiğini dile getiren Ataoğlu, kullanılan silah sistemiyle hava ve kara hedeflerinin etkisiz hale getirilebileceğini vurguladı. Ataoğlu, şöyle konuştu:

"Silah sistemimizin 3 kilometre menzili, 2 kilometre etkili menzili var. Yaklaşık 800 metreden de yaklaşık 25 mm'lik zırhı delebilecek kapasitede bir silahımız. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan'da son dönemde yaşanan gelişmeler insansız araçların önemini gösterdi. Aracınızın üzerinde de ne kadar güçlü bir silahınız varsa o kadar güçlüsünüz. Biz de bunları dikkate alarak bu konsepti geliştirdik."

Aracı "dijital birlik" çalışmalarına entegre etmeyi de amaçladıklarını anlatan Ataoğlu, Kapgan'ın geliştirdikleri diğer insansız hava, kara ve deniz araçlarıyla birlikte otonom olarak görev yapabileceğini söyledi.