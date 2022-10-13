İnsansız helikopter ve kamikazeye yatırım desteği
Türk savunma sanayisindeki insansız helikopter ve sabit kanat kamikaze, askeri amaçlı çanta ve aksesuar üretimi ile roket gövdesi, roket başlığı, tank ve top parçası üretim faaliyetlerine yatırım teşviki sunulacak.
Türk savunma sanayisi bünyesinde farklı ihtiyaçlara yönelik olarak kurulan yeni tesisler ve üretim geliştirme faaliyetleri yatırım teşvik mekanizmalarıyla desteklenecek.
savunma sanayisi şirketleri, başta Türkiye olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ürünler üretmek ve var olan üretim olanaklarını geliştirmek için çeşitli yatırımlar yapıyor. Söz konusu yatırımlar, yatırım teşvik mekanizmalarıyla destekleniyor.
Bu kapsamda, insansız sistemler ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren Titra Teknolojinin, Ankara-Kahramankazan'da hava ve uzay taşıtları imalatı alanındaki yatırımının "bölgesel-öncelikli yatırım" kategorisinde desteklenmesi kararlaştırıldı.
Titra Teknoloji, tesiste yılda 10 Alpin insansız helikopter ve 250 sabit kanat kamikaze üretimi hedefliyor.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
|İmsak
|05:42
|Güneş
|07:06
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:02
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|8
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|9
|17
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Kasımpaşa
|9
|13
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Alanyaspor
|9
|9
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Sivasspor
|9
|7
|16. Antalyaspor
|8
|7
|17. Hatayspor
|8
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Pendikspor
|8
|15
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Samsunspor
|8
|13
|6. Rizespor
|7
|12
|7. Boluspor
|7
|12
|8. Bandırmaspor
|7
|12
|9. Sakaryaspor
|8
|12
|10. Manisa FK
|7
|11
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Gençlerbirliği
|7
|6
|16. Altınordu
|7
|6
|17. Altay
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|8
|14
|8. Bournemouth
|9
|12
|9. Fulham
|9
|11
|10. Liverpool
|8
|10
|11. Brentford
|9
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Leeds United
|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
|16. Aston Villa
|9
|9
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Nottingham Forest
|9
|5
|20. Leicester City
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
|8
|16
|6. Real Sociedad
|8
|16
|7. Valencia
|8
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|8
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|8
|10
|12. Mallorca
|8
|9
|13. Real Valladolid
|8
|8
|14. Girona
|8
|7
|15. Almeria
|8
|7
|16. Getafe
|8
|7
|17. Espanyol
|8
|6
|18. Sevilla
|8
|6
|19. Cadiz
|8
|5
|20. Elche
|8
|2