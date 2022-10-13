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İnsansız helikopter ve kamikazeye yatırım desteği

Türk savunma sanayisindeki insansız helikopter ve sabit kanat kamikaze, askeri amaçlı çanta ve aksesuar üretimi ile roket gövdesi, roket başlığı, tank ve top parçası üretim faaliyetlerine yatırım teşviki sunulacak.

BİLİM-TEKNOLOJİ 13.10.2022, 12:28
İnsansız helikopter ve kamikazeye yatırım desteği

Türk savunma sanayisi bünyesinde farklı ihtiyaçlara yönelik olarak kurulan yeni tesisler ve üretim geliştirme faaliyetleri yatırım teşvik mekanizmalarıyla desteklenecek.

 savunma sanayisi şirketleri, başta Türkiye olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ürünler üretmek ve var olan üretim olanaklarını geliştirmek için çeşitli yatırımlar yapıyor. Söz konusu yatırımlar, yatırım teşvik mekanizmalarıyla destekleniyor.

Bu kapsamda, insansız sistemler ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren Titra Teknolojinin, Ankara-Kahramankazan'da hava ve uzay taşıtları imalatı alanındaki yatırımının "bölgesel-öncelikli yatırım" kategorisinde desteklenmesi kararlaştırıldı.

Titra Teknoloji, tesiste yılda 10 Alpin insansız helikopter ve 250 sabit kanat kamikaze üretimi hedefliyor.

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