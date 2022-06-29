İnsansız helikopter Alpin askeri görevlere hazırlanıyor

Titra Teknoloji Genel Müdürü Davut Yılmaz, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ATO Congresium’daki SEDEC etkinliğinde, Alpin insansız helikopter projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, insanlı bir helikopterde kendileri için gerekli olmayan kısımları çıkardıklarını, yazılım ve sistemlerini ekleyerek aracı insansıza çevirdiklerini söyledi.

Bu dönüşümü daha stratejik hale getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Yılmaz, daha büyük ya da daha küçük helikopterleri de dönüştürme imkanına sahip olduklarını ifade etti. Yılmaz, "Bir helikopteri sıfırdan yapmaktan çok daha hızlı, verimli ve maliyet etkin bir çözüm. Bu ihtiyaçla yola çıktık. Yerlilik oranını neredeyse her gün artırarak bugünlere geldik. Menzilini, taşıma kapasitesini, faydalı yük opsiyonlarını artırdık. Her geçen gün çok daha güçlenen, yerlilik payı çok daha artan bir Alpin var." dedi.

Yılmaz, öncelikli kullanım hedeflerinin askeri veya sivil lojistik olduğunu belirterek, Alpin'i keşif, gözetleme, istihbari amaçlarla da kullanmayı planladıklarını bildirdi.