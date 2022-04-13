İnsansız hava aracı 'ANKA'lar serseri mayınları başarıyla tespit etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının denizlerde sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B'lerin üzerinde bulunan SARPER ve MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde "serseri mayın tespit" denemeleri yaptığı belirtildi.Söz konusu denemelerin başarıyla tamamlandığı bildirilen açıklamada, ANKA-B'lerin fotoğrafları da paylaşıldı.