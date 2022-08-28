İlk yerli gözlem uydusu RASAT'ın görev süresi doldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, RASAT için TÜBİTAK UZAY Yerleşkesi'nde 11'inci yıl dönümü kutlama töreni düzenlendi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Müdürü Mesut Gökten ve Enstitüsü çalışanları katıldı.

Varank, törendeki konuşmasında, RASAT'ın Türkiye için bir ilk olduğunu, bir emeğin ve gayretin göstergesi niteliğini taşıdığını söyledi.