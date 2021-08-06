Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs genelkurmay başkanlığı corona korona salgın
İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor
İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor
44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196'sı kontrol altına alındı
44 ilimizde çıkan 208 orman...
Marmaris'teki yangınlar söndürüldü, soğutma çalışmalarına devam ediliyor
Marmaris'teki yangınlar söndürüldü, soğutma çalışmalarına...
Manisa'da otobüs tıra çarptı: 6 ölü, 37 yaralı
Manisa'da otobüs tıra çarptı: 6...

İlk web sitesi 30 yaşına girdi

İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee, "World Wide Web" projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesini 30 yıl önce 6 Ağustos 1991'de dışarıdan erişime açtı.

İlk web sitesi 30 yaşına girdi

Bilim insanı Tim Berners-Lee tarafından yayına geçirilen ilk web sitesinin dışarıdan erişime açılmasından bu yana 30 yıl geçerken, söz konusu zaman diliminde web sitesi sayısı da 1,9 milyara ulaştı.

Çağın en büyük icatlarından biri olarak kabul edilen internet, ticaretten eğitime, eğlenceden ulaşıma kadar hayatın hemen hemen bütün alanlarını yeniden şekillendiren bir teknolojik gelişme olarak ön plana çıkıyor. Kovid-19 salgınında insanlararası fiziksel temasın kısıtlamasının ardından ise kişilerin bütün ihtiyaçlarını internet aracılığıyla karşılamaya yöneldiği yeni bir dönem de başlamış oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee, "World Wide Web" (www) projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesi 20 Aralık 1990'da yayınlandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.