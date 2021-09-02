İlk dijital Autoshow organizasyonu, 14-26 Eylül'de otomotiv tutkunlarını bir araya getirecek

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, 13 Eylül’de basın mensupları, 14 Eylül'de ise tüm otomotiv tutkunları ile buluşacak ilk dijital fuar, 26 Eylül'e kadar devam edecek.

ODD tarafından "mobilite" teması ile gerçekleştirilecek organizasyonda ziyaretçiler, otomobillerin ve hafif ticari araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooter'ları da inceleyebilecek.

ODD tarafından düzenlenen ilk dijital Autoshow olma özelliğine sahip olacak organizasyonda katılımcı her marka; sanal gezinti için boyutlandırılmış özel stant alanını tasarlamış durumda. Panaromik görüntüleme teknolojisi ile oldukça zengin bir dijital fuar içeriğine ulaşabilecek ziyaretçiler, markaların satış temsilcileriyle canlı görüşürken, ürünler ve finansman imkanları hakkında detaylı bilgi alabilecek. Ayrıca, tüm ziyaretçiler markaların "merchandising" ürünlerine ulaşabilecek ve fiziki test sürüşü için rezervasyonlarını planlayabilecek.

Autoshow 2021 Mobility etkinliği için tüm otomotiv tutkunları www.odd.org.tr adresinden giriş yaparak kayıt olabilecek. Uluslararası OICA fuar takvimine de dahil olan fuar, tüm ziyaretçiler tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Autoshow'da yaklaşık 30 otomotiv markasının birçok modeli ve çeşitli sürprizler, otomotiv tutkunlarının beğenisine sunulacak. Fuarın destekçileri başta Castrol olmak üzere, Otokoç Otomotiv, Garanti BBVA, Autorola, Continental, sahibinden.com, IPSOS ve Otostat markaları oldu.