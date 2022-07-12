İkinci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi bayramı Arktik Okyanusu’nda kutladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda sürdürülen İkinci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi, 4 Temmuz'da Türkiye'den yol çıkmıştı. 9 kişilik ekip, Norveç’in Tromso şehrinden yaklaşık 1 ay sürecek olan seferine başladı.

24 saat boyunca gün ışığının olduğu bölgede bilimsel araştırma faaliyetleri de tüm gün sürüyor. Ekip, Kurban Bayramı’nın ilk gününde uydu telefonunu kullanarak aileleriyle bayramlaştı. Türkiye’den yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıkta olan ekip, 72 derece kuzey enlemini geçerek, kuzeye doğru olan seyrine devam ediyor.

Prof. Dr. Ersan Başar: "Ailelerimiz için güzel bir anı"

Bilimden Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Başar, İkinci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne Tromso'den katıldıklarını söyledi.

Bayramın ilk gününde tüm bilim insanlarıyla hep beraber bayramlaştıklarını belirten Başar, "Bizim için güzel bir anı oldu. Çünkü Arktik Okyanusu'nda Barents Denizi’nin ortasında bayramlaşmak gerçekten çok güzeldi. Daha sonrasında uydu telefonuyla ailelerimizi aradık ve bayramlaştık. Bu bayram ailelerimiz için de güzel bir anı olacak. Önemli konularda uydu telefonu sistemiyle haberleşiyoruz. Arktik Okyanusu gerçekten en zorlu denizlerden biri. Bayramda evden uzakta olmak biraz zor, hele ki Barents Denizi’nde olmak çok daha zor." ifadelerini kullandı.

"Ailelerimiz sesini duymak çok güzel"

Lojistikten Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Kaptan Özgün Oktar da bayramın ilk gününde ekibin bayramlaştığını belirterek, "Kuzey Kutup Bölgesi'nde zorlu şartlarda çalışmalar yapıyoruz. Ancak ailemizden uzak olsak da burada ekip olarak bir arada olmanın ve Türk bayrağını bu bölgede taşımanın verdiği gururla bayram sevincimizi yaşadık. Tüm milletimizin de bayramını en içten dileklerimizle kutlarız." diye konuştu.

Kpt. Oktar, İkinci Ulusal Arktik Bilim Seferi Lideri ve Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy'u arayarak sefer hakkında bilgi verdi. Oktar, aynı zaman da Prof. Dr. Burcu Özsoy aracılığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof Dr. Hasan Mandal ve TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil’in de bayramlarını kutladı.

Sefer ekibinde bulunan bilim insanı Dr. Atilla Yılmaz, ailesi ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bulunduğumuz bölgede uydu telefonu ile görüşme kalitesi çok iyi olmasa da bayram gününde sevdiklerimizin sesini duymak çok güzel." dedi.