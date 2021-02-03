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İHA fabrikasından güvenlik güçlerine ilk ürün

Ankara'da İHA fabrikası kuran Lapis Havacılık, Lap60 ismi verilen döner kanatlı, çok rotorlu İHA'yı güvenlik güçlerinin kullanımına sunacak.

İHA fabrikasından güvenlik güçlerine ilk ürün

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen insansız hava aracı (İHA) çözümlerinden biri daha güvenlik güçlerinin kullanımına giriyor.

Ankara'da kurduğu 3 bin 500 metrekarelik İHA fabrikasında milli ve özgün yazılım/tasarım ve yerli üretimle faaliyet yürüten Lapis Havacılık, geliştirdiği ürünleri sivil ve askeri amaçlı görevler için kullanıma sunuyor.

Lapis Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Nuran Birdir, yaptığı açıklamada, insansız hava sistemlerinin keşif-gözetleme, istihbarat, sınır güvenliği gibi askeri görevler; boru hattı, enerji nakil hatları güvenliği, tarım ve ormancılık faaliyetleri gibi sivil amaçlar için kullanılabildiğini söyledi.

Birdir, otonom olarak görev yapabilen bu sistemlerin, "hava aracı platformu", termal ya da elektro optik kameradan oluşan "sensör birimi", görevin planlandığı, uçuşun otonom olarak sağlandığı, sensör ve kameralardan gelen görüntü ve verilerin izlenebildiği "yer kontrol istasyonu" gibi unsurlardan oluştuğunu anlattı.

Otopilot birimi sayesinde aracın otonom olarak uçuşunun sağlandığını dile getiren Birdir, "Bu birim platformu, sistemin aklı. Lapis olarak tüm alt sistemleri; mekanik, yazılım, donanım, elektronik donanım, sistem mühendisliği anlamında burada tasarlıyoruz. Bunların entegrasyonunu gerçekleştiriyoruz ardından uçuş testleriyle tüm bu sistemlerin kullanımını doğruluyoruz." dedi.

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