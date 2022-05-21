İçişleri Bakanı Soylu: Pasaporta da kimliğe de ehliyete de renkli resim basacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu andaki ehliyetlerde tek resim var, yenisinde çift pencere bulunacak ve çipli olacak. Ehliyeti kimliğe yüklüyorduk, şimdi kimliği de ehliyete yükleyebileceğimiz yeni bir süreç başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

BİLİM-TEKNOLOJİ 21.05.2022, 21:33
İçişleri Bakanı Soylu: Pasaporta da kimliğe de ehliyete de renkli resim basacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyetlerin kimlik kartlarına yüklenebilmesi gibi kimliklerin de ehliyete yüklenebileceği yeni bir çalışmanın başlatıldığını bildirdi.

Bakan Soylu, ATO Congresium'daki Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaretinde çeşitli alanlarda verimliliğe katkı sağlayan son teknoloji ürünlerinin sergilendiği stantları dolaştı.

Çalışmalar hakkında bilgi alıp vatandaşlarla fotoğraf çektiren Soylu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün standında yaptığı açıklamada, Darphane ile birlikte dünyanın en güvenli, yerli ve milli pasaportunu ağustos ayında vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Soylu, yüzde 40 daha ince olacak yeni pasaportların güvenlik kodu ve parametrelerinin de daha yüksek olduğunu anlatarak, "Hem pasaportumuzu hem ehliyetimizi hem Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarımızı hem de mavi kartlarımızı inşallah Cumhuriyetin 100. yılında çok daha yeni bir form ve güvenlik önlemleri, daha yüksek bir şekilde vatandaşlarımızla buluşturacağız." ifadesini kullandı.

"Renkli resim basacağız"

Bakan Soylu, ehliyetlerle ilgili yeni çalışmaya ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Şu andaki ehliyetlerde tek resim var, yenisinde çift pencere bulunacak ve çipli olacak. Biliyorsunuz Avrupa Konvansiyonu içerisinde ehliyetimiz bütün Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılabiliyor. Biz ehliyeti kimliğe yüklüyorduk, şimdi kimliği de ehliyete yükleyebileceğimiz yeni bir süreç başlatıyoruz. Bu çalışmayı da Darphane ile başarılı bir şekilde yürütüyoruz."

Ayrıca renkli fotoğrafların kullanılmasına yönelik test çalışmalarının başarılı olduğunu, ilgili makinelerin getirtileceğini anlatan Soylu, "Pasaporta da kimliğe de ehliyete de renkli resim basacağız." dedi.

"Aile cüzdanlarına yönelik de bir çalışmamız var"

Bakan Soylu, aile cüzdanları ile ilgili bir çalışmanın da bulunduğunu vurgulayarak, "Aile cüzdanlarına ait de bir çalışmamız var. Aile cüzdanlarının kendi özel formunu, o nikah sonrası 'sallama' formunu bozmadan bir çalışma yapacağız. Onu daha sonra açıklayacağız." diye konuştu.

Yerli parmak izi tanıma sistemi

Soylu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda İçişleri Bakanlığınca oluşturulan standı ziyaretinde de burada tanıtılan uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin teknoloji konusundaki altyapısını çok iyi bir şekilde geliştirdiğini vurgulayan Soylu, 2,5 yıl önce çalışmalarına başlanan yerli parmak izi tanıma sisteminin son derece başarılı sonuçlar ortaya çıkardığına dikkati çekti.

Daha önce yabancı bir şirketten alınan sistemin parmak izi doğrulamasının yüzde 82 olduğunu anlatan Soylu, yerli sistemin ise yüzde 94,7 oranında sonuç verdiğini aktardı.

Elektronik kimlik doğrulama sisteminin de altyapısı olan sistemi şu an emniyet, jandarma, sahil güvenlik, göç idaresi gibi tüm birimlerin kullandığını belirten Soylu, bunun ileride ehliyet, sürücü belgesi gibi sınavlarda da sahteciliklerin yaşanmasının önüne geçeceğini dile getirdi.

Bakan Soylu, "Noterlerdeki alış ve satışlarda, bankacılık, tapu ve kadastro işlemlerinde de bu altyapı rahat bir şekilde kullanılabilecek, devletin bütün kurumlarıyla entegre edebilme şansına sahip olacağız." dedi.

Soylu, "Aynı şekilde e-imzanın kimliklere yüklenebilmesi ve yapılan işlemlerin zamanlı ve 'log' yani işlem kayıtlarının yaklaşık 8 yıl kadar tutulmasının altyapısını da oluşturmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

"Afetlerde tek kanaldan görüntüleme imkanına sahip olduk"

İçişleri Bakanı Soylu, bu çalışmaların yanı sıra şiddetle mücadelede KADES, çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçlara karşı HAYDİ uygulamalarının başarıyla sürdürüldüğüne işaret etti.

Jandarma, polis gibi birimlerin sistemlerinin konuşlu olması sayesinde de faili meçhul kalan birçok cinayetin çözüldüğünü aktaran Soylu, afetlerde anlık haberleşmeye imkan sağlayacak, fuarda tanıtılan uygulamaya ilişkin de şunları kaydetti:

"Dünyada hiçbir ülkede olmayacak, tek bir kanaldan bütün hava, kara araçlarımızı, yaka kameralarımızı, telefonlarda kullandığımız yıldız sistemlerinden görüntülemeyi bir sistem üzerinden ekrana yansıtabilme imkanına sahip olduk.

Örneğin, bir deprem olduğunda insansız hava aracı, insanlı keşif uçağı, helikopter, polislerimizin, jandarmalarımızın, AFAD'ın yaka kameraları, hiçbir şey yoksa da telefon üzerinden görüntü aktarabilme imkanına aynı zemin üzerinde sahip olabilme şansına sahip oluyoruz."

"Türkiye, vatandaşına hizmet sunma açısından büyük bir kamu devrimi gerçekleştirmiştir"

Teknolojiden, gelişimden vatandaşları, kamu kurumlarını en üst seviyede istifade ettirmeyi amaçladıklarının altını çizen Soylu, "Türkiye, e-Devlet, teknolojiyle kamu hizmetlerini bütünleştirme ve vatandaşına hizmet sunma açısından büyük bir kamu devrimi gerçekleştirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, güler yüzlü, vatandaş memnuniyetini sürekli artıran bir devlet anlayışını ortaya koyduklarını ve bu çalışmaları geliştirerek devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

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