Son Dakika

Hürjet'in yakıt sistemlerinin test edileceği tesis açıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet'in yakıt sistemlerinin testlerini gerçekleştirmek için tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan test tesisini kurdu.

BİLİM-TEKNOLOJİ 21.10.2022, 11:34
Hürjet'in yakıt sistemlerinin test edileceği tesis açıldı

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen havacılık ve savunma projeleriyle tam bağımsız savunma sanayisi ekosisteminin gelişimine katkı sunacak yeni kabiliyetlerin kazanılmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda TUSAŞ, Hürjet'in yakıt sistemlerinin testlerini gerçekleştirmek için tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan test tesisi projesini hayata geçirdi.

Projeyle Hürjet'in yakıt sistemi, ilk uçuştan önce, yerde güvenli bir şekilde uçurulup test edilecek. Uçağın birebir yakıt tankları ve yakıt sistemiyle yapılacak testlerde uçaktaki yakıt transfer, dolum/boşaltım, motor besleme ve havalandırma sistemleri ve sızdırmazlık süreçleri teste tabi tutulacak.

Hürjet'in görev ömrü süresince devrede kalacak olan tesisten edinilen tecrübe ile Milli Muharip Uçak'ın yakıt sistemlerinin testlerinin gerçekleştirileceği yeni tesisi kurmak için de çalışmalar başladı. Şirketin bu tesislerden kazanacağı test verileriyle platformların tasarımları iyileştirilecek.

Zaman ve maliyet açısından avantajlı olan tesisle şirkete hava aracı yakıt sistemleri testi kabiliyetini kazandıran TUSAŞ, kendi alanında dünyanın sayılı tesislerinden birini de yerli ve milli imkanlarla geliştirmiş oldu. Buradan elde edilecek olan verileriyle uçak tasarım bilgilerinin Türkiye'de kalması sağlanacak.

Hürjet'te çalışmalar hız kazandı

TUSAŞ, kuruluşunun 50. yılında, 18 Mart 2023'te, gökyüzüyle buluşturacağı Hürjet için çalışmalarını hızlandırdı.

Gövde montajının devam ettiği projede daha önce hareketli yüzeylerin testlerinin gerçekleştirileceği Demir Kuş Test Tesis'ini ve Hürjet 270 Mühendislik Simülatörü'nü kuran şirket, Hürjet'in yakıt sistemlerinin test edileceği yeni bir tesisi daha şirkete kazandırmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin havacılık alanında ihtiyaç duyduğu platformları kazandırırken, test kabiliyetlerinin de geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Yeni hizmete aldığımız HÜRJET Yakıt Sistemleri Test Tesisimiz ile birlikte ülkemizde ilk, dünyada bu alandaki sayılı tesislerden birini kazandırmış olduk. Buradan edinilecek tecrübeler neticesinde Milli Muharip Uçak için de benzer bir tesisi kazandırmak için çalışmalara başladık. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Yorumlar (0)
17
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Ekim 2022
İmsak 05:50
Güneş 07:15
Öğle 12:54
İkindi 15:53
Akşam 18:23
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 11 23
4. Chelsea 10 20
5. M. United 10 19
6. Newcastle 11 18
7. Liverpool 10 16
8. Brighton 10 15
9. Fulham 11 15
10. Brentford 11 14
11. Crystal Palace 10 13
12. Bournemouth 11 13
13. West Ham United 11 11
14. Southampton 11 11
15. Everton 11 10
16. Leeds United 10 9
17. Aston Villa 11 9
18. Wolves 11 9
19. Leicester City 11 8
20. Nottingham Forest 11 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 28
2. Barcelona 10 25
3. Real Sociedad 10 22
4. Atletico Madrid 10 20
5. Real Betis 10 20
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Osasuna 10 16
8. Valencia 10 15
9. Villarreal 10 15
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Real Valladolid 10 11
12. Sevilla 10 10
13. Almeria 10 10
14. Celta Vigo 10 10
15. Mallorca 10 9
16. Espanyol 10 9
17. Getafe 10 9
18. Girona 10 8
19. Cadiz 10 7
20. Elche 10 3