Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs ab enkaz
Galatasaray, Falcao ve Onyekuru ile kazandı
Galatasaray, Falcao ve Onyekuru ile...
İstanbul'da sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım ve park hakkı süresi uzatıldı
İstanbul'da sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım...
Asılsız iddiaları reddediyoruz
Asılsız iddiaları reddediyoruz
İstanbul'un barajlarındaki su oranı yüzde 61,96'ya ulaştı
İstanbul'un barajlarındaki su oranı yüzde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süleyman Bey’e, ailesine...

Hubble Uzay Teleskobu yeni bir atmosfer oluşturan öte gezegeni görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, oldukça uzak bir yıldızın yörüngesinde dönen ve yeni atmosfer oluşturan bir öte gezegeni görüntüledi.

Hubble Uzay Teleskobu yeni bir atmosfer oluşturan öte gezegeni görüntüledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) internet sitesindeki habere göre, gök bilimciler, "GJ 1132 b" ismi verilen öte gezegenin Dünya ile benzer bir yoğunluğa, boyuta ve yaşa sahip olduğunu düşündüklerini belirtti.

Hubble verilerini inceleyen gök bilimciler, gezegende volkanik bir aktivitenin olduğunu ifade ederek, asıl atmosferin gezegenin erimiş magma tabakası tarafından emildiğini ve yeni bir atmosferin volkan tarafından yavaş yavaş serbest bırakıldığını kaydetti.

Bilim adamları, oluşan yeni atmosferin hidrojen, hidrojen siyanür, metan ve amonyak bakımından zengin olduğuna işaret etti.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.