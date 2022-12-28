Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu: İBB'de İmamoğlu döneminde işe alınmış 505 kişinin işe girmelerinde engel durum söz konusu
Hubble Uzay Teleskobu "tuhaf" kollu yeni bir galaksi keşfetti
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, sarmala benzeyen "tuhaf" kollu yeni bir galaksi keşfetti.
BİLİM-TEKNOLOJİ 28.12.2022, 15:18
Sciencetimes'ın haberinde, Samanyolundan 450 milyon ışık yılı uzaklıkta keşfedilen "ESO 415-19" isimli galaksinin çekirdeğinden dışarıya açılan ve "tuhaf" bir şekilde uzayan kollara sahip olduğu belirtildi.
NASA'nın evrende bilinen sıra dışı özelliklere sahip gökadalarını tespit etmek için oluşturulan Tuhaf Galaksiler Atlası programı kapsamında keşfedilen bu galaksinin daha önce görüntülenen 338 galaksi arasında yer aldığı ifade edildi.
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 28.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 27.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 26.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 25.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 24.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 23.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Namaz Vakti 28 Aralık 2022
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:10
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:50
|Yatsı
|19:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|15
|32
|2. Galatasaray
|14
|30
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|14
|27
|5. Trabzonspor
|14
|26
|6. Konyaspor
|15
|25
|7. Beşiktaş
|14
|23
|8. Kayserispor
|14
|23
|9. Alanyaspor
|15
|18
|10. Gaziantep FK
|14
|17
|11. Ankaragücü
|15
|16
|12. Antalyaspor
|14
|16
|13. Giresunspor
|14
|16
|14. Kasımpaşa
|14
|15
|15. Hatayspor
|15
|15
|16. Sivasspor
|15
|14
|17. Karagümrük
|14
|13
|18. Ümraniye
|15
|10
|19. İstanbulspor
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|40
|2. Newcastle
|16
|33
|3. M.City
|14
|32
|4. Tottenham
|16
|30
|5. M. United
|15
|29
|6. Liverpool
|15
|25
|7. Brighton
|15
|24
|8. Chelsea
|15
|24
|9. Fulham
|16
|22
|10. Brentford
|16
|20
|11. Crystal Palace
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|18
|13. Leicester City
|16
|17
|14. Bournemouth
|16
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|16
|14
|17. Everton
|16
|14
|18. Wolves
|16
|13
|19. Nottingham Forest
|16
|13
|20. Southampton
|16
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4