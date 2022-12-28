Hubble Uzay Teleskobu "tuhaf" kollu yeni bir galaksi keşfetti

Sciencetimes'ın haberinde, Samanyolundan 450 milyon ışık yılı uzaklıkta keşfedilen "ESO 415-19" isimli galaksinin çekirdeğinden dışarıya açılan ve "tuhaf" bir şekilde uzayan kollara sahip olduğu belirtildi.

NASA'nın evrende bilinen sıra dışı özelliklere sahip gökadalarını tespit etmek için oluşturulan Tuhaf Galaksiler Atlası programı kapsamında keşfedilen bu galaksinin daha önce görüntülenen 338 galaksi arasında yer aldığı ifade edildi.