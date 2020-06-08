Huawei Online Mağaza'da MateBook Serisi'ne özel yaz fırsatı başladı

Tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 4.999 TL olan Huawei MateBook D 15 satın alacak kullanıcılar, yalnızca 1 TL daha ödeyerek Huawei FreeLace kablosuz kulaklık veya Huawei Swift Bluetooth Mouse ve Huawei Swift Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası sahibi olabiliyorlar.

5.499 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile satışa sunulan Huawei MateBook D 14 satın almak istenildiğinde, yine sadece 1 TL farkla Huawei FreeLace ve Band 4 veya Huawei Swift Bluetooth Mouse, Huawei Swift Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası ve Band 4 paketlerinden biri tercih edilebiliyor.

Huawei MateBook 13 ise, 6.299 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatının yanında, 1 TL farkla Huawei WiFi Yönlendirici WS318 veya Huawei Band 4 Amber seçenekleri sunuluyor.

30 Haziran 2020 tarihine kadar sürecek bu fırsatlardan yararlanmak isteyen tüketiciler, bağlantıdan HUAWEI Online Mağaza sayfalarına ulaşabilirler:

https://shop.huawei.com/tr/ kampanya-ozel-indirim.html

https://shop.huawei.com/tr/ product/huawei-matebook-d15

https://shop.huawei.com/tr/ product/huawei-matebook-d14

https://shop.huawei.com/tr/ product/huawei-matebook-13

Sektörde fark yaratan özellikler

FullView ekranı ve Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ile öne çıkan ultra hafif HUAWEI MateBook D 14 ve 15, bağlantı özelliklerini de güncelledi. Huawei Share ile HUAWEI MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

Parlama önleyici 14 ve 15 inç 16: 9 IPS panelleriyle dikkat çeken seri, Full HD (1920 × 1080) çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor. Ayrıca HUAWEI MateBook D 14 ve 15, daha iyi göz koruması sağlayan, TÜV Rheinland sertifikalı, düşük mavi ışık emisyonuna sahip.

Genç tüketiciler bilgisayarlarını sadece çalışmalarına izin veren bir araç olarak değil, aynı zamanda eğlenmelerine de izin veren bir platform olarak görüyorlar. Bu noktada HUAWEI MateBook D 14 ve 15, yüksek düzeyde kararlılık ve güvenilirliği korurken güçlü bir performans sunmak için AMD Ryzen işlemci ile güçlendirildi.

8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip HUAWEI MateBook D Serisi, önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor. HUAWEI MateBook D 14 ve 15, soğutma ve pil ömründe de dikkat çeken özelliklere sahip. Ürünler, soğutma için HUAWEI Shark Fin Fan 2.0 gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.

HUAWEI MateBook 13, 3:2 ekran oranına ve 10 parmak dokunma destekleyen 4,99 mm inceliğinde çerçeveye sahip olacak şekilde tasarlanmış çarpıcı bir FullView ekrana sahip. FullView ekran, yüksek performans ve daha iyi bağlantı özelliklerini bir araya getiren HUAWEI MateBook 13, üstün taşınabilirlik, yüksek performans ve şık bir dizüstü bilgisayar arayan tüketiciler için mükemmel bir araç olarak öne çıkıyor. Intel i5-8265U ve NVIDIA GeForce MX250 GPU ile güçlendirilen MateBook 13, 8 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı ile hem yüksek performans hem de uzun pil ömrünü bir arada sunuyor.