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HUAWEI MatePad T8, 5 Haziran itibariyle HuaweiOnline Mağaza’da satışta

Huawei, yüksek performans ve ulaşılabilir fiyatıyla tablet pazarını değiştirecek ürünü MatePad T8’i tüketiciler ile buluşturmak için hazırlanıyor. 8 çekirdekli işlemci ve 5100 mAh yüksek kapasiteli pili le güçlendirilen tablet, tüm gün boyunca her işin üstesinden geliyor.

HUAWEI MatePad T8, 5 Haziran itibariyle HuaweiOnline Mağaza’da satışta

MatePad T8, 8 inçlik ekranı, hafif ve şık metalik tasarımı ve EMUI10 arayüzü ile konforlu bir kullanıcı deneyimi vaad ediyor. Ayrıca çocuklara yönelik dört farklı göz koruma modu ile çocukların eğitiminde de sağlıklı bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.

Hafif ve ergonomik gövde

MatePad T8 ekranın sağ ve sol taraflarındaki sadece 4,9 milimetrelik çok ince çerçevesi ile yüzde 80’in üzerinde gövde - ekran oranı sunuyor. Kullanıcılara geniş ekran alanı sunan MatePad T8, 310 gram ağırlığı ile tek elle kullanıma da uygun olarak tasarlandı. Ergonomik kıvrımları uzun süre elde tutulsa bile rahatsızlık vermemesi üzerine tasarlanan tabletin arka kısmı kumlanmış metal kullanılarak pürüzsüz bir dokuya kavuşturuldu.

Uzun süreli güçlü performans

Farklı çalışma ve oyun senaryolarını destekleyen MatePad T8, 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli, düşük güç tüketimli bir işlemci barındırıyor. 5100 mAh pili ile birleştiğinde MatePad T8, 12 saat boyunca durmaksızın video gösterimi yapabiliyor veya 600 saat boyunca bekleme modunda kalabiliyor. Tabletin göz konforu modu, ekranın renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor. Kullanıcı ayrıca istediği renk sıcaklık ayarını kendi de yapabiliyor.

EMUI10 ile

Huawei MatePad T8, EMUI10.0.1 versiyonu ile birçok akıllı özellik sunuyor. Özelleştirilen Android işletim sistemi çok daha hızlı yanıt verebilmesi için optimize edildi. Yeni karanlık mod özelliği, özellikle uzun süreler boyunca okumak isteyen kullanıcıların göz konforunu korumak için sisteme dahil edildi. Morandi renk paletinin arayüzde kullanımı ile EMUI10 eskisine göre daha çekici bir görünüme kavuştu.

Çocuklar için güvenli bir alan

Huawei MatePad T8, çocukların kendini geliştirmesi, öğrenmesi ve eğlenmesi için özel bir alan sunan çocuk modu da barındırıyor. Ebeveyn kontrolleri ile aileler çocuklarının erişebilecekleri içerikleri, uygulamaları, bunlara ne zaman ve ne kadar süre boyunca erişebileceklerini kontrol edebiliyorlar. Çocuk modu, mavi ışık filtresi, sağlıklı duruş pozisyonu hatırlatması, bozuk yol alarmı ve eBook modundan oluşan dört adet göz koruma modu barındırıyor.

Huawei MatePad T, 1.099 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile 5 Haziran’da Huawei Online Mağaza’da yerini alıyor.

https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-matepad-t8

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