Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı

Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Aselsan-Roketsan iş ortaklığı arasında imzalandı.SSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi başkanlığımız ile Aselsan-Roketsan iş ortaklığı arasında imzalandı. Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2024'e kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor." ifadesine yer verildi.