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HİSAR-O+ füzesi son atışta en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin, bugüne kadar Türkiye'de yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hedefini doğrudan vurup imha ederek başarıyla geçtiğini bildirdi.

HİSAR-O+ füzesi son atışta en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin son testlerine ilişkin bilgi verdi.

Yapılan testin kapsamına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"HİSAR-A+ Sistemi'nin tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi'miz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarıyla geçti. Başta proje ortakları ASELSAN ve ROKETSAN olmak üzere, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Sabit birlikleri ve kritik tesisleri koruyacak

Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği HİSAR-O+ Sistemi, Türkiye'nin orta irtifa hava savunma ihtiyacının giderilmesinde kullanılacak. Savunma Sanayii Başkanlığının koordinesinde ASELSAN, ROKETSAN ve diğer paydaşların çalışmalarıyla geliştirilen sistem, özellikle sabit birliklerin ve kritik tesislerin hava savunmasını sağlayacak.

Sistemin, sabit ve döner kanatlı hava araçları, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelerin oluşturduğu tehditleri her türlü hava koşulunda bertaraf etmesi hedefleniyor.

HİSAR-O+ Sistemi, hedef tespit, sınıflandırma, teşhis, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını icra edebiliyor. Sistem, en gelişmiş teknolojiyle gelecekteki yeni ihtiyaçların ve özelliklerin ilavesine de imkan sağlıyor.

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