Hidrojen ve helyum zengini ötegezegenlerde milyarlarca yıl yaşam mümkün olabilir

"Zmescience.com" sitesinin haberine göre, İsviçre'deki Bern ve Zürih üniversitelerinden bilim insanları, dünya dışında yaşam arayışına dair yeni bir araştırma yaptı.

Araştırmada, bilim insanları, hidrojen ve helyum elementi bakımından zengin olduğu düşünülen kayalık ötegezegenleri inceledi.

Bilim insanları, Güneş Sistemi'ndeki oksijen ve nitrojen gibi elementler bakımından zengin olan diğer gezegenlerin aksine kayalık ötegezegenlerinin konumu sebebiyle daha fazla hidrojen ve helyum elementlerine sahip olduğunu belirledi.

Kayalık ötegezegenlerde yaşama uygun koşulların ne kadar sürebileceğine dair yapılan hesaplamalarda bilim insanları, bazı kayalık ötegezegenlerde 8 milyar yıla kadar yaşanabilir koşulların bulunabileceğini tespit etti.

Bilim insanları, araştırmada, "Hidrojen ve helyum elementlerinin yoğun olduğu gezegenler, yaşam için gerekli olan sera gazları açısından yetersiz olabilir ancak bu gezegenlerin atmosferinin yeterince büyük olması durumunda da hidrojen elementi sera gazı görevi görebilir." ifadesini kullandı.

Ayrıca araştırmacılar, çoğu ötegezegenin önemli ölçüde su hacminin bulunduğu bunun da yüzey sıcaklığını artırarak yaşam için gerekli temel ​​koşulları oluşturduğunu belirtiyor.

NASA, 17 Haziran'da Güneş Sistemi yakınındaki cüce bir yıldızın yörüngesinde yer alan, Dünya'ya benzer iki kayalık ötegezegen keşfedildiğini bildirmişti.

NASA’nın internet sitesinde paylaştığı verilere göre, bu zamana kadar keşfedilen ve onaylanan ötegezegen sayısı 5 bin 44’e ulaştı.

Teyit edilen ötegezegenlerin yüzde 30'u gaz devlerinden oluşuyor. Jüpiter veya Satürn gibi gazdan oluşan gezegenler bu sınıfta yer alıyor.

Güneş Sistemi dışında, başka yıldızların yörüngelerinde bulunan gezegenlere "ötegezegen" adı veriliyor.