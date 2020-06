Her bilgisayarda oynanabilecek oyunlarla evde daha iyi vakit geçirin

Koronavirüs salgını ile sosyal mesafeye ve hijyene dikkat ederken, evlerimizde kalarak hastalığın yayılmasını önlemeye çalışıyoruz. Bu esnada fiziksel sosyalleşmenin yerini de internet üzerinden yaptığımız video konferansları ve görüşmeler alıyor. Türkiye’deki milyonlarca oyunseverden oluşan Oyunfor.com kullanıcılarının verileri ise bu dönemde, oyunların da önemli bir çıkış yakaladığını ortaya koyuyor.

Oyunlar morali yüksek tutuyor ve eğlendiriyor

yunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, “Koronavirüs salgınıyla özellikle PC oyunlarında patlama yaşandığını görüyoruz. Şubat ve Mart aylarındaki oyun ve oyun içi ürünlerin siparişlerinde yüzde 30 artış gördük. Bu miktar Nisan’da Ocak - Mart dönemine göre yüzde 5 daha büyüdü. Oyun harcamalarında sepet değeri de her ay çift haneli olarak büyüdü. Steam gibi oyun platformları, anlık oyuncu sayılarında on milyonlara ulaşarak rekorlar kırdılar. Fiziksel iletişimi azalttığımız bir dönemde, özellikle çok oyunculu oyunlar sosyalleşme ihtiyacını bir nebze gidererek moralimizi yüksek tutuyor ve bizleri eğlendiriyor. Bu sebeple, sadece yüksek konfigürasyona sahip, pahalı bilgisayarlarda değil, her bilgisayarda oynanabilecek oyunların bir listesini hazırladık” şeklinde konuştu.

Düşük donanımlı bilgisayarlarda oynanabilecek oyunlar

Oyunfor.com’da bulabileceğiniz, her yaştan kişiye hitap eden bu oyunların listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Çok oyunculu FPS / Aksiyon

• Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG)

• Sniper: Ghost Warrior 2

Tek oyunculu ya da eşli oynanabilen FPS / Aksiyon

• Call of Juarez: Bound in Blood

• Dishonored

• Killing Floor serisi

• Blasphemous

Strateji

• Stronghold

• Shadow Tactics: Blades of Shogun

• Stellaris

• Hearts of Iron

• Commandos serisi

Rol yapma ve sıra tabanlı oyunlar

• Banner Saga

• Pillars of Eternity 2

Hayatta kalma, simülasyon ve açık dünya

• Kenshi

• Green Hell

• PC Building Simulator

• American Fugitive

Aksiyon / Macera

• Risk of Rain 2

• Darksiders serisi

Futbol

• PES 2020

Yarış

• Gas Guzzlers Extreme