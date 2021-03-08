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HAVELSAN Türkiye'nin yeni denizaltılarının 'kalplerini' tamamladı

Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında HAVELSAN tarafından geliştirilen Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi'nin 6'ncı ve son ürünü, TCG Selmanreis denizaltısına monte edilmek üzere Gölcük Tersanesi Komutanlığına sevk edildi.

HAVELSAN Türkiye'nin yeni denizaltılarının 'kalplerini' tamamladı

HAVELSAN, Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) kapsamında 6 denizaltı için geliştirdiği bilgi dağıtım sistemlerinde teslimatları tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının yürüttüğü proje kapsamında HAVELSAN mühendisleri tarafından özgün olarak geliştirilen Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi'nin (DBDS) 6'ncı ve son ürünü, TCG Selmanreis denizaltısına monte edilmek üzere Gölcük Tersanesi Komutanlığına sevk edildi.

Üretim ve fabrika kabul testleri başarıyla tamamlanan son ürününün teslimatıyla yeni tip denizaltıların kalbi olarak nitelendirilen sistemlerin tamamı Türk donanmasına teslim edilmiş oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen proje kapsamında, ilk denizaltı için DBDS geliştirmesine Eylül 2011'de başlandı.

DBDS sistemlerinin geliştirme, üretim ve testleri için HAVELSAN'da 9 yıl boyunca mühendis, teknisyen ve uzmanlardan oluşan bir ekip görev yaptı.

Ağırlıklı olarak gömülü yazılım, elektronik ve donanım mühendislerinin görev aldığı projede sistem, mekanik, konfigürasyon, üretim, kalite, test mühendisleri, proje izleme, entegre lojistik destek, risk uzmanları ile proje müdürü ve teknik yöneticiler önemli katkılar sağladı. Bu proje öncesinde denizaltıların en hayati fonksiyonlarından biri olan silah, sensör bilgi dağıtımı yabancı sistemlerle gerçekleştiriliyor ve önemli bakım idame ve modernizasyon güçlükleri yaşanıyordu.

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