Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona salgın survivor
Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 13...
Darbeyle ilgili açıklamalar darbe çağrısıdır, utanılması gereken bir yaklaşımdır
Darbeyle ilgili açıklamalar darbe çağrısıdır,...
Herkes darbecileri suçlayan bir yaklaşım içerisinde olmalı
Herkes darbecileri suçlayan bir yaklaşım...
İSKİ'den 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi
İSKİ'den 6 ilçede 30 saatlik...
İstanbul'un barajlarındaki su miktarı kritik seviyelerde
İstanbul'un barajlarındaki su miktarı kritik...

Havadan taşınabilir obüs Boran, ASELSAN ile vuracak

ASELSAN, Boran 105 milimetre Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs Atış Kontrol Sistemi'ni göreve hazır hale getirdi.

Havadan taşınabilir obüs Boran, ASELSAN ile vuracak

ASELSAN, Boran 105 milimetre Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs Atış Kontrol Sistemi'nin kalifikasyon testlerini tamamladı., sürekli değişen ve zorlaşan muharebe koşullarının gerektirdiği yüksek isabet gücüne ve taktik esnekliğe sahip topçu silahı ihtiyacını karşılamak amacıyla Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüsü Geliştirme Projesi başlatıldı.

Modern donanımlara sahip, hafif ve helikopterle taşınabilen Boran obüsünün atış kontrol sistemini geliştirme görevi ASELSAN'a verildi.

Proje kapsamında tasarım faaliyetleri ve prototip üretimini tamamlayan ve seri üretim aşamasına gelen ASELSAN, son olarak sistemin kalifikasyon testlerini Konya-Karapınar'da gerçekleştirildi. Testler, yapılan atışlarla başarıyla tamamlandı. Böylece atış kontrol sisteminin beklentiler doğrultusunda görevini yerine getirdiği ortaya konuldu.

Boran Atış Kontrol Sistemi, helikopterle havadan taşınabilen, kara yoluyla çekili olarak intikal ettirilebilen, hafif, yüksek ateş gücüne sahip 105 milimetre Boran obüsünde kullanılmak üzere geliştirildi.

Obüsün atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar, ilk hız ölçme radarı ve ataletsel navigasyon sistemiyle gerçekleştirilmesini sağlayan bu entegre sistem, gündüz/gece görerek atış yapabilmeye imkan veren elektro-optik ve lazer mesafe ölçer birimlerine de sahip bulunuyor. Sistem, obüsün komuta kontrol sistemlerine ve ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu da sağlıyor.

Boran, 105 milimetre çapında 30 kalibrelik bir namluya sahip bulunuyor. Atış kontrol sistemi dahil toplam ağırlığı 1710 kilogram olan silah, Sikorsky S-70 helikopterleri ve çeşitli hafif araçlarla taşınabiliyor. Boran, uzun menzilli mühimmatlarla 17 kilometre menzilde etkili olabiliyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.