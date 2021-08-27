Güvenlik güçleri için geliştirilmiş yerli tüfekler geliyor

KALEKALIP Genel Müdürü Selim Erol, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergiledikleri 3 yeni tüfekle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sürgülü keskin nişancı tüfeği KSR50'nin 12,7 milimetre mermi attığını ifade eden Erol, tüfeğin etkili menzilinin 1500 metre olduğunu belirtti.

Tüfeğin daha önce birinci versiyonunu yaptıklarını anlatan Erol, şunları kaydetti:

"Bu tüfek yüksek adetlerde güvenlik kuvvetlerimizce kullanılmaktaydı. Sahadan aldığımız geri bildirimlerle ve önerilerle yeni versiyonunu yaptık. Bu silahımız önceki versiyona göre 1 kilogram kadar daha hafif. Bu silahın en büyük özelliği namlusunun konvansiyonel silahlardan farklı olarak kompozit giydirmeyle yapılmış olması. Aynı şekilde namlu freni dediğimiz geri tepmeyi dengeleyen parçasının, tetik mekanizması ve diğer mekanizmaların optimizasyonu yapıldı. Bu sayede silahın hem hassasiyeti geliştirildi hem de hafifleyerek daha ergonomik bir kullanım sağlamış olduk. Bu ürünümüzün yerel pazarda muadili yok."

Tüfeğin bir proje kapsamında geliştirildiğini dile getiren Erol, "Testlerde 2 bin 500 mermi atıldı. 2 bin500 atış sonrasında 1500 metrede 10 merminin bire bir alan içerisine düşmesi gerekiyordu. 10'da 7 kabul kriteri varken silahımız 10'da 10 sağladı ve testi geçti." diye konuştu.