Güvenlik güçleri engelleri Portal ile aşacak

Güvenlik güçlerinin farklı malzemelerden yapılan duvarları gedik açarak aşmalarını sağlamak amacıyla Portal adı verilen patlayıcı düzeneği geliştirildi.

BİLİM-TEKNOLOJİ 11.04.2022, 21:13
Güvenlik güçleri engelleri Portal ile aşacak

Troy Teknoloji Savunma, 2004 yılında savunma sanayisinin Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik mühendislik firması olarak faaliyete başladı. Şirket, Ar-Ge çalışmaları kapsamında askeri sınıf yüksek infilaklı patlayıcılar, bu patlayıcılarla yüksek etkinlik sağlayabilen harp başlıkları, mini roketler, dron ve insansız kara araçlarının silahlandırılması, yüksek teknolojili savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve tasarımı konularında çalışmalar yaptı.Troy Teknoloji Savunmanın yürüttüğü çalışmaların son ürünü Portal adı verilen patlayıcı düzeneği oldu.

Şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre, Portal, terör olayları sonrasında yaşanan ve kamuoyunda "hendek operasyonları" olarak bilinen süreçte güvenlik güçlerinin deneyim ve ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirildi. Güvenlik güçleri, kapı, pencere ve geçit noktalarına tuzaklanan el yapımı patlayıcılar nedeniyle operasyon yapılacak binalara balyoz, balta ve benzeri el aletleriyle gedik açarak girdi.

Portal'ı geliştirme çalışmaları bu alandaki ihtiyacın tespitiyle 2 yıl önce başladı. İlk yıl duvarda açılacak gedik için gerekli enerjiyi patlayıcıyla sağlamanın yöntemi araştırıldı. Bu çalışmalar sonunda minyatüre edilmiş, bir personelin rahatça birkaç tane taşıyabileceği ve enerjinin optimum hale getirildiği çözüm oluşturuldu. Sahip olduğu bu özelliklerle dünyada benzerlerinden üstünlükler taşıyan Portal, yerli ve milli imkanlar kullanılarak, Türk mühendisliğiyle tasarlanıp geliştirilerek üretildi.

Portal, içi özel bir duyarsız patlayıcı kauçuk ile doldurulmuş 8 milimetre çapında, 33 santimetre uzunluğunda plastik çubuklar ve bu çubukları birbirine bağlayan bağlantı parçalarından oluşuyor. Kurulumu oldukça basit Portal, tek kişi tarafından kurulup uygulanabiliyor.

3 ayrı modelle göreve hazır

Portal için 3 ayrı model oluşturuldu. Birinci model Türkiye'deki standart duvar malzemelerini (briket, tuğla, gaz beton ve benzeri) geçecek şekilde, ikinci model metal ve beton yüzeylerde (konteyner, sac paneller, perde beton ve benzeri) gedik açabilecek düzeyde, üçüncü model yığma tuğla/taş duvarlara yönelik geliştirildi.

Türkiye'de Portal'a benzer bir ürün bulunmuyor. Güvenlik güçleri, ihtiyaç halinde duvarda gedik açmak için farklı amaçlarla tasarlanmış malzemeleri kullanarak kendi düzeneklerini hazırlıyor. Portal'ın rafta bekleme süresi ise 10 yılı buluyor.

Ürünün mühendislik çalışmaları ve testleri konsept olarak tamamlandı. Seri üretime hazır hale getirilen Portal için ayda 500 adetlik üretim kapasitesi bulunuyor.

Zamana karşı yarışta avantaj sağlıyor

Ana amacı askeri olsa da Portal, sivil amaçlı görevlerde de kullanılabiliyor. İtfaiye ve arama-kurtarma ekiplerinin karşı karşıya kalacakları duvar engelini hızlı ve güvenli şekilde aşmasında da Portal'dan yararlanılabiliyor. Bu sayede duvarda açılacak gediklerle zamana karşı yarışta avantaj sağlanabiliyor.

Bu tip ürünler dünya pazarında sadece özel operasyon birliklerine ürün üreten birkaç firmanın tekelinde bulunuyor. Portal'ın başta Türkiye olmak üzere dost ve müttefik ülkelerdeki güvenlik güçlerinin kullanımına sunulması hedefleniyor.

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