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Güneş Sistemi'nde 'çekimsel otoban' ağı keşfedildi

Güneş Sistemi'nde gelecekte uzay yolculuğunu hızlandırabilecek bir "çekimsel otoban" ağı keşfedildi.

Güneş Sistemi'nde 'çekimsel otoban' ağı keşfedildi

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Güneş Sistemi'nde milyonlarca gök cisminin yörüngelerini inceleyen ve birbirleriyle etkileşimlerini hesap eden California Üniversitesinden gökbilimcilerin bulguları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

Uzaydaki "otobanlar", Güneş Sistemi'nde çekimsel etkileşimlerin meydana getirdiği, birbirleriyle bağlantılı kavisleri içeren, gözle görünmeyen yapılar araştırılırken keşfedildi.

Gökbilimciler, bu kavislerin birbirlerine nasıl bağlandığını anlamak için kuyruklu yıldız, uydu ve gezegenler dahil milyonlarca cismin yörüngelerini inceledi.

Keşfedilen "otobanların", cisimlerin yerlerini, uzayda yüz binlerce ya da milyonlarca yılın aksine onlarca sene içinde değiştirebildiği kaydedildi.

Bu kavislerin en açık örneğinin, nesnelere şiddetli çekim gücü uygulayan Jüpiter ile bağlantılı kavis ağı olduğu ifade edildi.

"Süper otoban" ağının, örneğin Jüpiter ile Neptün arasında yolculuğun 10 küsur yılda yapılması gibi uzayda çok daha hızlı yolculuğa imkan tanıyabileceğine işaret edildi.

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