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Görme engelliler için tasarlanan 'Üçüncü Göz' destek bekliyor

Görme engellilerin istedikleri metni braille alfabesine dönüştürerek kolaylıkla okumalarını sağlayan "Üçüncü Göz" adı verilen cihaz, geliştirilmek için destek bekliyor.

Görme engelliler için tasarlanan 'Üçüncü Göz' destek bekliyor

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Başçiftçi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Eldem tarafından 2017'de geliştirilen "Üçüncü Göz"ün , bilgisayar klavyesine benzeyen görüntüsü, belge tarayıcısı, yazılı ve sesli veri çıktısı, 96 braille karakterinden oluşan özelliklerine yenileri eklenmek isteniyor.

Prof. Dr. Başçiftçi, cihazın, 2017'de Türkiye Engelsiz Bilişim Ödülleri'nde ve TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmada birincilik elde ettiğini söyledi.

Cihazın, dijitalde ya da kağıttaki bilgileri taradıktan sonra braille alfabesine dönüştürdüğünü dile getiren Başçiftçi, "Cihaz bu işlemi yaparken görme engelli bireyler, karakterleri ileri, geri, sesli veya yazılı olarak istedikleri formatta okuyabiliyor. Aynı zamanda cihazımız braille alfabesini öğrenmek isteyenlere de eğitim imkanı sunuyor. Cihaza aktardığımız bilgiler, üzerindeki 96 karakter sayesinde görme engelli vatandaşlarımızca kolaylıkla okunabilir hale geliyor." dedi.

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