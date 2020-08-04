Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi
Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama
Almanya Kovid-19 nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırdı
Almanya Kovid-19 nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı...
İngiliz Sky News'ten Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü
İngiliz Sky News'ten Türkiye'nin Kovid-19'la...
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yoğun ilgi devam ediyor
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yoğun...

Google'ın Fitbit'i satın alma teklifine AB soruşturması

Avrupa Birliği, Google'ın sağlık verilerini ölçen cihaz üreticisi Fitbit'i 2,1 milyar dolara satın alma teklifine ilişkin soruşturma başlattı.

Google'ın Fitbit'i satın alma teklifine AB soruşturması

Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Google'ın sağlık verilerini ölçen cihaz üreticisi Fitbit'i 2,1 milyar dolara satın alma teklifine ilişkin soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ABD merkezli Google'ın Fitbit'i satın almasına ilişkin resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu satın almanın Google'ın internet reklamcılığındaki pozisyonunu daha da kuvvetlendireceği, şirketin toplayacağı yeni verilerin reklamların kişiselleştirilmesine katkı sağlayacağı ve bu durumun rekabet konusunda kaygılara neden olduğu kaydedildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında bulunuyor.

AB Komisyonu, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde komisyon, birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.

Söz konusu 2,1 milyar dolarlık satın alma girişimi konusunda AB kararının 9 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.