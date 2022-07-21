Gökyüzünün gözleneceği Doğu Anadolu Gözlemevi'nde gece yıldız şöleni

Kentte 22-24 Temmuz’da yapılacak etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla düzenleniyor.