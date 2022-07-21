Gökyüzünün gözleneceği Doğu Anadolu Gözlemevi'nde gece yıldız şöleni
TÜBİTAK’ın her yaştan astronomi meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri'nin düzenleneceği Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) bölgesinde gökyüzü, gece karanlığında uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
BİLİM-TEKNOLOJİ 21.07.2022, 20:05
Kentte 22-24 Temmuz’da yapılacak etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla düzenleniyor.
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