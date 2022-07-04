'Gökyüzü Gözlem Etkinliği' gökyüzü meraklılarını Van'da buluşturdu

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının destek verdiği etkinlik, TÜBİTAK'ın koordinasyonunda Van Gölü kıyısındaki Fidanlık Parkı'nda gerçekleştiriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın dün açılışını yaptığı etkinliğe her yaştan vatandaş katılım sağlıyor.

Vanlıların yanı sıra birçok ilden gelen gökyüzü meraklıları, etkinliğin yapıldığı parkın içine kurulan stantları geziyor, çocuklar da deneyap atölyelerinde becerilerini sergiliyor.