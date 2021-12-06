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GÖKTÜRK-1 uydusu uzaydaki 5. yılını tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), GÖKTÜRK-1 uydusunun, uzaya fırlatılmasının 5. yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

GÖKTÜRK-1 uydusu uzaydaki 5. yılını tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "5 yıl önce bugün uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-1 uydusu uzaydaki gözümüz oldu." ifadesi kullanıldı.Paylaşımda yer alan grafikte ise uydunun Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personelince komuta edildiği bilgisi ile uyduya ilişkin teknik bilgilere yer verildi.

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