Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Dubai'deki kongrede tanıtılacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, BTSO'nun Gökmen Projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçen GUHEM, tüm küresel uzay aktörlerinin bir araya geldiği dünyanın prestijli uluslararası uzay etkinliklerinden Uluslararası Uzay Bilimleri Kongresi'ne katılacak.

Her yıl 6 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yapan Uluslararası Uzay Bilimleri Kongresi, bu yıl 25-29 Ekim'de Dubai'de 72'nci kez düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, böylesine büyük ve prestijli bir organizasyonda yer alacaklarından dolayı çok heyecanlı olduğunu ve GUHEM'i uluslararası camiada en iyi şekilde anlatacaklarını aktardı.