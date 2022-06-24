Gökbey pilotuna ASELSAN'dan 'akıllı asistan'

ASELSAN, geliştirdiği aviyonik ve seyrüsefer sistemleriyle kara, hava ve deniz araçlarının yüksek performansla görev yapmasına katkı sağlıyor.

Bu kapsamda üretilen gösterge sistemleri ve modüler ekranlar, özellikle hava aracı ve pilotun etkileşimini artırıp güvenli ve etkin bir operasyona imkan veriyor.

Uçuş ve görev bilgisayarları ile uyumlu çalışabilecek şekilde tasarlanan dokunmatik, çok işlevli bir ekran birimi olan LAD-820, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen milli helikopter ve uçak platformlarında kullanılmak üzere ASELSAN tarafından geliştirildi.

EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında da sergilenen sayısal geniş ekran hem dokunmatik olarak hem de tuşlarla ekran üzerinde geçiş yapılmasına ve çeşitli komutların yerine getirilmesine imkan sağlıyor. Büyüklüğü 8x20 inç ekran, yedekli altyapısı sayesinde kesintisiz görev yapabiliyor.

Klasik sistemlerde pilot 2 ayrı ekrana bakarak görev yaparken, ekran sayesinde pilotun hem görüş alanı genişletildi hem de dokunmatik özellik getirildi. Söz konusu ekranların yeni nesil helikopterlerin tümünde kullanılması hedefleniyor.