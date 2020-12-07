Gnarly Game Studio, ilk yatırımını 5 Milyon TL değerleme ile WePlay Ventures’dan aldı

Gnarly Game Studio, geliştirmiş oldukları battle royale tarzındaki casual oyun “Cetchy” ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Kısa süre önce açık betaya alınan ve öncelikle Brezilya pazarında test sürecine başlanan oyun, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Cetchy; kullanıcıların bir harita üzerinde rakiplerini yok ederek hayatta kalmaya çalışması temeline dayanan rekabetçi yapısının yanı sıra kolay mekanik yapısı ve tek elle oynanabilir olmasıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Aldıkları yatırım ile ekiplerini de genişleten Gnarly, test süreçlerine ek olarak geliştirme aşamalarına da yoğun bir şekilde devam ediyor. Cetchy isimli oyunlarında arkadaşlık ve co-op sistemlerini aktif etmeye hazırlanan Gnarly ekibi, devamında 3 harita, 6 karakter, 4 oyun modu ve 20’den fazla kostümü oyuna dahil ederek hedef kitlesini genişletmeyi ve kullanıcıların uzun süreler sıkılmadan oynayabileceği bir oyun yaratmayı hedefliyor.

“Sadece yatırım almadık, aynı zamanda çok profesyonel bir takım arkadaşı edindik”

Uzun süredir casual mobil oyunlar üzerinde çalıştıklarını ve bu alanda dünyanın en önemli stüdyolarından biri olmayı hedeflediklerini belirten Gnarly Game Studio kurucu ortaklarından Ferhat Tepe,“Çok büyük hedeflerimiz, çok güzel hayallerimiz var. Gnarly ismini tüm dünyaya tanıtarak, oyunlarımızın milyonlarca kişi tarafından beğeniyle oynanılacağı günler için durmadan çalışıyoruz. Bu konuda ekibimizde herkese ayrı ayrı çok güveniyoruz. WePlay Ventures gibi oyun girişimleri özelinde profesyonelleşmiş bir ekibin de bize inanıyor olması ayrıca motive ediyor. Biz, sadece bir yatırım almadık, aynı zamanda çok profesyonel bir takım arkadaşı edindik.” dedi. WePlay Ventures Yönetici Ortağı Bora Koçyiğit, “Özellikle son yıllarda gerçekleşen oyun sektörü özelindeki gelişmeler herkesin de tanık olduğu gibi muazzam seviyede. Ülkemizde de sayıları her geçen gün artan birbirinden yetenekli oyun stüdyoları mevcut. Gnarly Game Studio’nın da bu stüdyoların başında geldiğini düşünüyoruz. Genç ve dinamik ekipleriyle çok güzel oyunlar yapıyorlar. İnanıyorum ki şimdi hep beraber çok daha büyük bir hikayeyi beraber yazacağız.” şeklinde görüşlerini ifade etti.