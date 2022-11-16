Global gelişmeler Türkiye'nin önemini artırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Brüksel temasları kapsamında AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager'le görüşmesinin ardından basına değerlendirmelerde bulundu.

Brüksel'e, AB Komisyonu Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel'in daveti üzerine geldiklerini belirten Varank, "Tarihte ilk defa yaptığımız bilim, araştırma, teknoloji ve inovasyon alanında Yüksek Düzeyli Diyalog mekanizmasının toplantılarını gerçekleştirmek üzere Brüksel'deyiz." dedi.

Varank, diyalog mekanizması ile Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri yüksek düzeyde ve detaylı bir şekilde ele aldıkları toplantılar yaptıklarına işaret ederek, teknik çalışmalarla ilgili görüşmelerin bir süre daha devam edeceğini söyledi.

AB üyeliği stratejik hedef

"Türkiye'nin AB üyeliğini hala stratejik bir hedef olarak görüyoruz." diyen Bakan Varank, AB ile ilişkileri ilerletmek için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Varank, "Bilim, teknoloji, inovasyon ve araştırma alanı aslında AB ile Türkiye'nin beraber yapabileceği, potansiyeli yüksek alanlar." diye konuştu.

Birlik programlarından faydalanan Türk araştırmacılar, şirketler ve ilgili kuruluşların hem geliştirdikleri hem de ürettikleri teknolojilerle AB ve Türkiye'ye önemli katkı sağladıklarına işaret eden Varank, "Gerçekleştirdiğimiz bilim, araştırma, teknoloji ve inovasyon alanındaki Yüksek Düzeyli Diyalog, bundan sonra ne yapacağımızı tartıştığımız, bundan sonra hangi imkanları beraberce değerlendirebileceğimizi görüştüğümüz bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.

"Dijital Avrupa Programına dahil olacağız"

Bakan Varank, "Önümüzdeki dönemde Dijital Avrupa Programına Türkiye olarak dahil olacağız. Buradaki imkanları Türkiye'deki araştırmacıların erişimine açmış olacağız." diye konuştu.

Dijital Avrupa Programı'nın altında özel olarak yapay zeka ve uzay gibi alanlarla ilgilendiklerine dikkati çeken Varank, bu konuda AB ile çalışmak istediklerini ve burada Türkiye'nin önemli potansiyeli olduğunu vurguladı.

3 komiserle görüşme yapıldı

Varank, Brüksel temasları çerçevesinde 3 farklı komiserle görüştüğünü ifade etti.

Dijital dünya ve rekabetten sorumlu AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager ile bir toplantı gerçekleştirdiğini belirten Varank, "Kendisiyle çok verimli bir tartışma gerçekleştirdik. Dünyadaki trendlerden bahsettik. Özellikle dijital ekonomi alanında dünyada oluşan tröstlerden, AB'nin ve diğer ülkelerin bunlarla ilgili neler yaptığıyla ilgili verimli bir toplantı gerçekleştirdik." dedi.

AB Komisyonu Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic ile de kısa bir görüşme yaptıklarına dikkati çeken Varank, Dijital Avrupa yöneticileriyle de başka bir toplantı yapacağını ve gelecek dönemdeki çalışmaları değerlendireceklerini anlattı.

"Türkiye kilit noktada"

Bakan Varank, "Türkiye, AB için önemli bir ortak. Son dönemdeki global gelişmeler bizim ortaklığımızın önemini daha da artırdı. Rusya-Ukrayna savaşında, tahıl krizinde Karadeniz Tahıl Koridoru herkesin imdadına koşan bir çözüm oldu. Türkiye burada anahtar ülke konumundaydı. Rusya-Ukrayna arasında esir takasında da Türkiye gene kilit noktadaydı." ifadelerini kullandı.

Türkiye ön plana çıkıyor

"Avrupa'da özelikle enerji krizi ile birlikte endüstrideki gelişmeler Türkiye'yi önemli bir alternatif olarak ön plana çıkarıyor." diyen Varank, AB'nin özellikle tedarik zincirini daha yakın bir coğrafyaya çekmesi konusunda da Türkiye'nin önemli rol oynayabileceğini belirtti.

- AB'den samimi tavır bekleniyor

Varank, "Türkiye ile AB'nin ilişkilerinin verimli olması hem Türkiye'ye kazandırır, hem AB'ye kazandırır. Biz görüşmelerimizde bunu ortaya koyduk. İlişkilerimizi ne kadar ileriye götürürsek Türkiye'nin ve AB'nin yararına olacak. Biz önümüzdeki dönemde alternatifleri değerlendirmeye, fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz. AB'den de aynı samimi tavrı görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AB ile Türkiye'nin ilişkilerini artırması ve güçlendirmesinin her iki tarafın da yararına olduğunu anımsatan Varank, "Türkiye'nin anahtar konumu önümüzdeki dönemde artarak devam edecek." dedi.

Türkiye ile AB bilim ve araştırmaya odaklanıyor

Türkiye ile AB arasında kurulan Yüksek Düzeyli Diyalog mekanizmalarına bir yenisi daha eklendi. Türkiye, AB ile yürüttüğü müzakerelerde en başarılı olduğu "Bilim ve Araştırma" alanında ilk kez yeni bir mekanizmayı hayata geçirdi.

Bilim, Araştırma, Teknoloji ve İnovasyon konulu ilk Yüksek Düzeyli Diyalog toplantısı 15 Kasım'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk Yüksek Düzeyli Diyalog toplantısı için Brüksel'de Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu AB Komiseri Mariya Gabriel ile bir araya geldi.

Brüksel'deki AB Komisyonu binasında düzenlenen toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Dr. Ali Görçin, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hande Mercan Aygen, Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Çoştu ile Türkiye ve AB tarafından çok sayıda üst düzey temsilci katıldı.

Öte yandan, ikinci Yüksek Düzeyli Diyalog toplantısı 2023'te Türkiye'de yapılacak.