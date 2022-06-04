Gıda atıklarından üretilen ambalaj çevreyi koruyor

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) gıda atıklarından, gıdanın bozulmasını geciktiren, kullanıldıktan sonra toprakta tamamen yok olma ve toprağı besleme özelliği taşıyan ambalaj geliştirildi.

Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Merve Mocan'ın yürüttüğü "Gıda Atıklarından Antimikrobiyal, Antioksidan ve Kompostlanabilir Gıda Ambalajı Üretimi" projesi, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı çerçevesinde 360 bin lira destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında 6 ayda, gıda atıklarından çevreci yöntemlerle örnek ambalaj üretildi. Gıda israfının önlenmesine katkıda bulunacak ambalajlar, kullanıldıktan sonra toprakta yok olma ve toprağı besleme özelliği de taşıyor.

Yaklaşık 3 yılda tamamlanması öngörülen proje kapsamında gıda üretiminde yan ürün olarak elde edilen portakal kabuğu, domates kabuğu, zeytin yaprağı, zeytin çekirdeği, çay tozu gibi gıda atıklarından geliştirilecek ambalajlarla gıdaların mikrobiyal bozulmasını engellemenin yanı sıra çevrenin de korunmasına katkı sağlanacak.