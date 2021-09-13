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Gençler savunma sanayisi için KÖK'ten yetişecek

Savunma sanayisindeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacına yönelik olarak hayata geçirilen programlara KÖK eklendi. Programa seçilecek 45 öğrenci, ikinci sınıfta "ustalarıyla" birlikte 3 yıllık kariyer hazırlığına başlayacak.

Gençler savunma sanayisi için KÖK'ten yetişecek

Türk savunma sanayisindeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanması ve öğrencilerin üniversite öğrenimleri sürecinde sektöre hazırlanması amacıyla yeni bir program başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı sorumluluğunda yürütülen bir Savunma Sanayii Akademi projesi olan Vizyoner Genç, sektör için nitelikli insan kaynağı temininin sürdürülebilir kılınması, üniversite öğrencilerinin yerli ve milli üretim farkındalığına kavuşturulması amacıyla hayata geçirildi.

Vizyoner Genç, geçen kısa sürede çok sayıda gence ulaşarak profesyonel hayat yolculuklarında yol göstericilik yaptı. Sektördeki ihtiyaçlar dikkate alınarak Vizyoner Genç Platformu'na yeni bir program eklendi.

TR Eğitim ve Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çağlar Demirkan, AA muhabirine, Vizyoner Genç Platformunun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının 2019-2023 Stratejik Planı kapsamında oluşturulduğunu söyledi.

Platformun 2019'dan bu yana 300 binden fazla başvuru aldığını ve bunları yönettiğini vurgulayan Demirkan, savunma sanayisinde ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN gibi öncü firmalara staj başvurusu yapılabilecek tek resmi kanalın Vizyoner Genç olduğunu ifade etti. Demirkan, ekosistemlerinde 105 firma bulunduğunu ve bu firmaların iş ilanlarına da platform üzerinden başvurulabildiğini belirtti.

Platformda bir kere profil oluşturulduktan sonra tüm ilanlara tek tıkla başvurulabildiğini, mesajlaşma uygulamasıyla arkadaşlık ağlarının genişletilebildiğini anlatan Demirkan, verilen hizmetler için hiçbir şirketten ücret talep edilmediğini, aynı zamanda ücretsiz eğitimler verildiğini bildirdi.

Demirkan, Vizyoner Genç'te 108 bin üye bulunduğu, bu sayede savunma sanayisinde aranan nitelikteki insan kaynağına doğrudan ulaşılabildiğini dile getirdi. Platform aracılığıyla ayrıca savunma sanayisi ekosisteminin gençlere tanıtıldığına işaret eden Demirkan, bu kapsamda birçok etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Demirkan, "Bir fikrim var" köşesiyle üyelerin fikirlerinin duyurabildiklerini belirterek, bunların firmalara açıldığını, çalışmalar için sponsor bulunabildiğini ifade etti.

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