Gençler kodlama öğrenerek yazılım sektöründe istihdamın parçası olabilir

Türkiye’de teknoloji sektöründe yetenek açığını kapatmayı hedefleyen sosyal girişim Kodluyoruz'un Program Direktörü Gizem Uygun, yaptığı açıklamada, yazılım sektörünün, diğer sektörlerle karşılaştırıldığında genç nüfusun istihdam edilebileceği sektörler arasında ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Uygun, "OECD verilerine göre, 2016 yılında Türkiye'de bilişim teknolojileri uzmanlarının toplam istihdam içindeki oranı yüzde 1,06 düzeyinde. Bu oran OECD ülkelerinde ortalama yüzde 3,64. Bu veriler, Türkiye'de yazılım sektöründe bir büyüme payı olduğunu ve burada genç istihdamın yüksek olabileceğini ortaya koyuyor. Gençler, kodlama öğrenerek bu istihdamın bir parçası olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kodluyoruz olarak, 2016 yılında Türkiye’de teknoloji şirketlerinin talepleri ve yeni mezun öğrencilerin yetkinliklerinin arasındaki farkı kapatmak için çalışmalara başladıklarını belirten Uygun, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızın arasında; yazılım alanında kariyer hedefleyen gençlere, sektörün en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda yoğun ve emek isteyen bootcamp dediğimiz ücretsiz yazılım eğitimleri; daha fazla gence ulaşmak için Patika.dev ve Microsoft iş birliği ile yürüttüğümüz işe yerleşim odaklı online yazılım eğitimlerinin online sınıflarla ve mentorlar ile desteklenerek yürütüldüğü Kodla Dönüştürelim projesi; Harvard'ın efsanevi yazılıma giriş eğitimi olan CS50'nin Türkçeleştirilmesi ve ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile çalıştığımız Kodluyoruz Junior projelerimiz bulunuyor. Discord platformu üzerinde yer alan Kodluyoruz sunucumuzda 11 binden fazla üyemizle Türkiye’nin en büyük yazılım topluluklarından birine sahibiz."

"Eğitimlere katılmak için mühendislik ya da bilişim bölümlerinden olmak gerekmiyor"

Uygun, 2016'dan bu yana 20’den fazla şehirde 100'den fazla bootcamp ile 2 binden fazla mezuna ulaştıklarını aktararak, bootcamplerden başarılı bir şekilde mezun olan öğrencilerin yüzde 60'ının mezun olduktan sonraki 3 ay içerisinde iş bulabildiğini dile getirdi.

Bu çalışmalar esnasında kendilerini destekleyen birçok kurum ve kuruluşla çalıştıklarını anlatan Uygun, "Birlikte çalıştığımız kurumlar arasında Microsoft, Birleşmiş Milletler, EMPower Foundation, BSH, çeşitli belediyeler ve kalkınma ajansları bulunuyor. Bununla birlikte aralarında Trendyol, Yemek Sepeti gibi şirketlerin de bulunduğu 250'den fazla yazılım sektöründeki şirketten oluşan geniş bir ağımız da bulunuyor." diye konuştu.

Uygun, Kodluyoruz eğitimlerine katılmak için mühendislik ya da bilişim bölümlerinden olmanın gerekmediğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal bilimler gibi yazılımdan oldukça uzak alanlarda eğitimlerini almış, ancak yazılıma ilgisi yüksek olan birçok mezunumuz var ve yazılım sektöründeki kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyorlar. Lisansını Felsefe bölümü üzerine tamamlayan, yazılıma ilgisi olan ve kariyerini bu yönde ilerletmek isteyen bir kadın öğrencimiz katıldığı Kodluyoruz Front-End Geliştirme Bootcamp’inden mezun olduktan sonra yazılım sektöründe işe başladı ve şu an Front-End Geliştirici olarak kariyerine devam ediyor."

"Türkiye'de kadın yazılımcı oranı yüzde 11,8"

Kodluyoruz için kadın yazılımcıların sektörde var olabilmesini sağlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Uygun, teknoloji ve özellikle yazılım alanında kadın sayısının çok az olduğunu ifade etti.

Uygun, TalentGrid'in 2021'de yayınladığı "TR Yazılımda Kadın" raporuna göre, Türkiye'de kadın yazılımcı oranının yüzde 11,8 olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Düzenlediğimiz bootcamplerde sınıf mevcudunu yüzde 50 erkek yüzde 50 kadın olarak seçmeye özen gösteriyoruz, şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz bootcamplerimizde bu oran yüzde 45'te. Kadın yazılımcıların oranının ülkemizde bu kadar düşük olmasında önyargıların büyük rolü olduğunu görüyoruz. Bu önyargılar küçük yaşlardan itibaren kız çocuklarının yazılıma karşı ilgileri ya da yetenekleri olsa da bu yolu seçmelerinin önünde bariyerler oluşturuyor.

Kodluyoruz Junior olarak ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki eğitimlerimiz ile yazılım alanında yetenekli ve ilgili kız çocuklarına ve genç kadınlara bu kariyer yolunun onlar için de açık ve parlak bir yol olduğunu gösteriyoruz. Bunun haricinde, kadın rol modellerinin bu önyargıları her yaş grubunda kırmak için önemli olduğuna inanıyoruz ve öğrencilerimiz ile alanında başarılı kadın yazılımcıları çeşitli etkinliklerimiz ile buluşturuyoruz. Kodlamaya ilgi duyan herkesi Kodluyoruz ailesine katılmak üzere web sitemize ve Discord sunucumuza bekliyoruz."