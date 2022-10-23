Genç girişimciler 5 dakikada şarj olabilen hidrojenli scooter üretti
Genç girişimciler tarafından geliştirilerek seri üretime hazır hale getirilen ve 60 kilometre menzili bulunan hidrojenli scooter, sadece 5 dakikada şarj olabiliyor ve yokuş çıkabiliyor.
Dünya genelinde elektrikli araçlara ilgi artarken, bisiklet ve elektrikli scooter gibi çevreye duyarlı ve mikromobilite araçları da son dönemde öne çıkmaya başladı.
Türkiye'de de özellikle büyükşehirlerde elektrikli scooterlerin kullanımının yaygınlaşmaya başlaması sonrası bu teknolojilere ilgi de artıyor.
İTÜ Arı Teknokent'in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek'te genç girişimciler tarafından kurulan ve şu anda YTÜ Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren HydroBorPEM Fuel Cell Technologies mühendisleri de elektrikli scoterlerin "aksayan yönleri" olduğu gerekçesiyle bu ulaşım aracının hidrojenli yapılması için bir yıl önce kolları sıvadı
Kuluçka girişimi olarak hayata geçirilen ve hidrojen teknolojilerini ileriye taşımak amacıyla çalışmalarını sürdüren firmadaki 4 Türk genç mühendisin bir yıllık çalışmasıyla hayata geçirilen hidrojenli scooter, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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