Geleceğin teknolojileri "Turkcell 6GEN LAB" ile Türkiye'de inşa edilecek

"Daha iyi bir gelecek için üstün hizmetler" vizyonuyla yıllardır teknoloji ve inovasyon alanında öncülük eden Turkcell, Türkiye'nin teknolojide sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bir ülke olması yolundaki çalışmalarını sürdürüyor. 1.100'e yakın AR-GE çalışanıyla şimdiye kadar birçok ulusal ve uluslararası projeye imza atan Turkcell, gelecek odaklı yaklaşımıyla AR-GE faaliyetlerini farklı bir boyuta taşıyor.

Turkcell'in çalışmalarına başladığı "Yapay zeka yetenekleriyle donatılmış 6G otonom şebekeler" projesi, TÜBİTAK 1515 Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında desteğe layık görüldü. Bu projeyle Turkcell, yeni nesil teknolojiler alanında araştırmalar yürütmek üzere Türkiye'ye uluslararası standartlarda bir laboratuvar kazandıracak.

"Turkcell 6GEN LAB" projesinin tanıtım ve imza töreni, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ile Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve akademiden misafirlerin katılımıyla Turkcell Küçükyalı Plaza'da gerçekleştirildi.