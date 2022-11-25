GeForce NOW’a 4 Yeni Oyun Ekleniyor

Bu GFN Perşembe gününde yayınlanacak yeni oyunlar ile yeni GeForce NOW üyeliğinizi kutlayabilirsiniz. Old West’in fantastik bir versiyonunda geçen, vampir avlayan üçüncü şahıs aksiyon oyunu Focus Entertainment'tan Evil West ile başlayın. Yol boyunca silahları ve araçları geliştirirken vampir tehdidini keşfetmek ve ortadan kaldırmak için yalnız bir avcı olarak veya bir arkadaşınızla birlikte oynayın.

Bu hafta GeForce NOW kütüphanesine katılan oyunlar ise: