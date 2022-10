GeForce NOW'a Ekim Ayında 25 Yeni Oyun Ekleniyor

GeForce NOW üyeleri, Ekim ayında GeForce NOW oyun kütüphanesine katılan A Plague Tale: Requiem, Victoria 3 ve diğer güncel sürümler de dahil olmak üzere 25 oyunu oynama şansına sahip olacak.

Bugün GeForce NOW'da yayınlanan altı oyunla birlikte sonbahara giriş yapalım.

Ekim Ayıda Yayınlanacak İçerikler

Bu ay GeForce NOW üyeleri pek çok oyunun keyfini çıkaracak.

Büyük beğeni toplayan A Plague Tale: Innocence'da harap edilmiş vatanlarından kaçan Amicia ve Hugo kardeşler, 14. yüzyıl Fransa'sının güneyine yeni bölgelere ve canlı şehirlere doğru yola çıkıyor. Ancak Hugo'nun güçleri yeniden uyandığında, ölüm ve yıkım, fare sürüsüyle birlikte geri dönüyor. Bir kez daha kaçmak zorunda kalan kardeşler, umutlarını, Hugo'yu kurtarmanın anahtarı olabilecek, kehanette bulunulan bir adaya bağlıyor

Yeni bir maceraya adım atın – bulut üzerinden Mac ve mobil cihazlar vasıtasıyla piyasaya sürülecek olan oyunu oynamaya başlamak için istek listenize eklemeyi unutmayın.

Ekim Ayında çıkacak diğer oyunlara göz atın:

● Asterigos: Curse of the Stars (Steam'deki yeni sürüm, 11 Ekim )

● Kamiwaza: Way of the Thief (Steam'deki yeni sürüm, 11 Ekim)

● Ozymandias: Bronze Age Empire Sim (Steam'deki yeni sürüm, 11 Ekim)

● LEGO Bricktales (Steam ’deki yeni sürüm, 12 Ekim)

● PC Building Simulator 2 (Epic Games Store’dwki yeni sürüm, 12 Ekim)

● The Last Oricru (Steam ’deki yeni sürüm, 20 Ekim)

● Scorn (Steam ve Epic Games Store’daki yeni sürüm, 14 Ekim)

● A Plague Tale: Requiem (Steam ve Epic Games Store ’daki , 18 Ekim)

● Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef (Steam’deki yeni sürüm, 20 Ekim)

● FAITH: The Unholy Trinity (Steam ’deki yeni sürüm, 21 Ekim)

● Victoria 3 (Steam ’deki yeni sürüm, 25 Ekim)

● The Unliving (Steam’ki yeni sürüm, 31 Ekim)

● Commandos 3 - HD Remaster (Steam ve Epic Games Store)

● Draw Slasher (Steam)

● Guild Wars: Game of the Year (Steam)

● Guild Wars: Trilogy (Steam)

● Labyrinthine (Steam)

● Volcanoids (Steam)

● Monster Outbreak (Steam ve Epic Games Store)

Hız Tutkunları için

GFN Perşembe günlerinin en güzel yanı, her hafta yeni oyunların sisteme ekleniyor olmasıdır. Bu nedenle kendinizi harika oyunlarla ödüllendirmek için Cadılar Bayramı'na kadar beklemenize gerek yok. NVIDIA DLSS teknolojisini destekleyen Dakar Desert Rally'nin yeni sürümü de dahil olmak üzere bugün altı oyun geliyor..

Dakar Çöl Rallisi, Amaury Sport Organization'ın en büyük ralli yarışının hızını ve heyecanını, dünyanın en iyi üreticilerinden çok çeşitli lisanslı araçlarla yakalıyor. Oyun içi dinamik hava durumu sistemi, yarışçıların kazanmak için rekabetin yanı sıra çevresel unsurların da üstesinden gelmeleri gerektiği anlamına geliyor. İster off-road simülasyonu ister sıradan bir yarış hayranı olun, tüm üyeler için benzersiz zorlukların üstesinden geldiğiniz, çevrimiçi çok oyunculu yarışlar mevcuttur.

Bu hafta aynı zamanda Ubisoft'un Roller Champions'ın son sezonunu da getiriyor. "Dragon's Way", oyuncuların içindeki canavarları ortaya çıkarmak için yeni haritalar, efektler, kozmetikler, ifadeler, teçhizatlar ve diğer mevsimsel güzellikler içeriyor.

İşte bu hafta buluta gelen yeni oyunların tam listesi:

● Marauders (Steam’deki yeni sürüm )

● Dakar Desert Rally (Steam’deki yeni sürüm)

● Lord of Rigel (Steam ’deki yeni sürüm)

● Priest Simulator (Steam ’deki yeni sürüm)

● Barotrauma (Steam)

● Black Desert Online - North America and Europe (Pearl Abyss Launcher)

Pşşşt – Uyan, Eylül Sona Erdi

Duyurusu yapılan 22 oyunun üstüne buluta gelen bu ekstra 13 oyunu da unutmayın

Eylül.

● Blind Fate: Edo no Yami (Steam)

● Dome Keeper (Steam)

● Gloomwood (Steam)

● Kena: Bridge of Spirits (Steam)

● Potion Permit (Steam)

● Realm Royale Reforged (Epic Games Store)

● Shatterline (Steam)

● Spirit of the North (Epic Games Store)

● Startup Company (Steam)

● Terra Invicta (Steam)

● Total War: WARHAMMER (Steam ve Epic Games Store)

● Total War: WARHAMMER II (Steam ve Epic Games Store)

● Total War: WARHAMMER III (Steam ve Epic Games Store)