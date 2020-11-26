“Fujifilm İnovasyon Yarışması” ile gençlerden dünya sorunlarına inovatif çözümler

Fujifilm, gençlerin katma değeri yüksek, özgün tasarımlı ve yenilikçi projeler ortaya çıkarması için Türkiye‘de ilk kez gerçekleştireceği İnovasyon Yarışması’nın startını verdi. Teması "dünya sorunlarına inovatif çözümler" olan yarışmada birinci olan takıma 12 bin TL'lik ödül verilecek. Aynı zamanda dünyanın en pestijli kurumlarında biri olan NASA'da çalışan bilim insanı Dr. Umut Yıldız, Fujifilm İnovasyon Yarışması‘nda başarılı olan ekiplere mentörlük yapacak. Yarışmanın son başvuru tarihi ise 15 Aralık olarak açıklandı.

Takım seçimlerinin "özgelecek" algoritması ile gerçekleştirildiği ilk yarışma

Yarışma kapsamında gençlere “İnovasyon” kavramını detaylarıyla irdeletecek olan Fujifilm; gençlerden “Mikrokapsül Teknolojisi”, “Kurak Bölgelerde Suya Ulaşım ve Arıtma Teknolojisi”, “IoT Uygulamaları”, “Yapay Zeka İle Tahminleme Modeli” ve “Uzay Teknolojileri ve Uzayda Yaşam” konularından birini tüm detaylarıyla masaya yatırmasını isteyecek. Yarışma kapsamında takımlar; Karga Karga uygulamasının geliştirdiği özgelecek algoritması ile belirlenecek. İstanbul Üniversitesi Davranış Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güven Ordun danışmanlığında geliştirilen özgelecek algoritması, öğrenciler içerisinde birlikte en iyi çalışabilecek kişileri bir araya getirecek. Nevrotizim, dışa dönüklük, yenilikçilik, uyumluluk, sorumluluk ana faktörleri ve diğer 25 alt faktörden oluşan rapor doğrultusunda takımlar otomatik olarak üçer kişilik gruplanacak.

“Gençlerin fikirlerini önemsiyoruz”

Yarışma özelinde açıklamada bulunan Fujifilm Türkiye Ülke Başkanı Michio Kondo, üretebilen gençlere ihtiyaç duyulduğu bugünlerde bunun ancak doğru dizayn edilmiş yarışmalarla ve eğitimle mümkün olabileceğinin altını çizdi. Üretimde teknolojinin değişimine paralel olarak insan kaynağının dönüşmesi gerektiğine inandıklarının altını çizen Kondo, “Genç nüfusu yarınlara hazırlamanın herkesin görevi olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Biz Fujifilm olarak dijital dönüşümün hızlandığı bugünlerde gençlerimizi geleceğe daha iyi nasıl hazırlamanın kurgusunu yapıyoruz. Biz, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin üretmesi gerektiğine inanıyor, gençlerin fikirlerini ve yaratıcılıklarını desteklemeyi görev kabul ediyoruz. Bugün atılan adımlar hem insanlığın hem de sektörümüzün geleceğini ilgilendiriyor“ açıklamasında bulundu.

Katılımcılar, yarışma hakkında detaylı bilgiye Karga Karga aplikasyonu üzerinden ulaşabilirler.