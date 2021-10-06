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Facebook ve Instagram'daki kesinti nedeniyle ticari kayba uğrayanlar dava açabilecek
Facebook ve Instagram'daki kesinti nedeniyle...

Facebook ve Instagram'daki kesinti nedeniyle ticari kayba uğrayanlar dava açabilecek

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın kullanıcılarına uzun bir süre hizmet veremediği hatırlatılarak, kayba uğrayan kişi ve kurumların dava açabileceği kaydedildi.

Facebook ve Instagram'daki kesinti nedeniyle ticari kayba uğrayanlar dava açabilecek

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, FacebookInstagram ve WhatsApp'ın kullanıcılarına uzun bir süre hizmet veremediğini anımsatarak, bu platformların ticari amaçla da oldukça sık kullanıldığına işaret etti.

Tacirler, işletme sahipleri ve ticari maksatlı içerik üreticilerin, platformlarla yaptıkları sözleşmeler kapsamında yayınladıkları reklamlar vasıtasıyla ticari gelir elde ettiklerini, dolayısıyla kesinti süresince zarara uğradıklarını aktaran Ergün, şunları kaydetti:

"Bu durumda yaşanılan bu gelir kaybının nasıl tazmin edileceği sorusu akıllara geliyor. 5651 sayılı internete ilişkin temel düzenlemelerin yapıldığı yasa da yapılan son değişiklikle Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının; yetkili en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemesi ve bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer vermesi zorunlu hale getirildi.

Facebook ve Instagram da Türkiye temsilcilerini belirledi. Yasada açıkça belirtildiği üzere bu temsilciler, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğini yerine getirmek zorunda. Dolayısıyla ticari kayba uğradığını iddia eden kişi ve kurumlar, açacakları davalarda Facebook ve Instagram şirketlerini taraf olarak gösterip; dava süresince tebligatları temsilcilik vasıtasıyla gerçekleştirebilir."

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