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Espor geleceğin sporu olabilir mi?

Espora duyulan ilgi günden güne artıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan, farklı kültürlerden gelen ve farklı geçmişleri olan kişiler espor ekosistemine dahil oluyor. Dijital dünyada yaşanan gelişmeler hem bu süreci hızlandırıyor hem de spor kültüründeki değişime öncülük ediyor. BBL Kurucu Ortağı Ferit Karakaya konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, esporun geleceğine dair görüşlerini ekosistemle paylaştı.

BİLİM-TEKNOLOJİ 11.01.2023, 10:11
Espor geleceğin sporu olabilir mi?

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler farklı sektörlerdeki değişim süreçlerinde öncü rol oynuyor. Üretilen yeni teknolojilerin insanların günlük yaşamındaki yeri arttıkça, sektör profesyonelleri de bu sürece uyum sağlamak adına yenilikçi adımları takip ediyor. Espor ekosistemi yenilikçi gelişmelerle ivme yakalayan sektörlerin başında geliyor. İş dünyası dergisi Forbes tarafından hazırlanan listeye göre en değerli on espor şirketinin toplam değeri Aralık 2020’ye kıyasla yüzde 46 artış göstererek 3,5 milyar dolara ulaştı. Tüm bunlar, “Espor geleceğin sporu olabilir mi?” sorusunu akıllara getiriyor. BBL Kurucu Ortağı Ferit Karakaya esporun yakaladığı ivmeyi ve sektörün geleceğini değerlendirdi.

Espor popülaritesini artırmayı sürdürüyor

“Espor, ekosistemdeki vizyoner insanların çalışmaları sayesinde popülaritesini artırmayı sürdürüyor. Bu çalışmalar doğrultusunda espor dünyası olarak daha geniş kitlelere ulaşıyor ve adım adım gelişim göstermeye devam ediyoruz. Sektördeki rakamlara bakıldığında olumlu bir tablo görüyoruz. Yakaladığımız büyüme hızının yavaşlayacağına dair herhangi bir emare bulunmuyor. Bu sebeple, önümüzdeki dönemde artan yatırımlarla birlikte izleyici sayısında da büyük bir artış bekliyoruz.

Tüm bu gelişmeler gelecekte sadece sektörü canlandırmakla kalmayacak. Yatırımlar sebebiyle daha büyük kazançların elde edildiği bir ortamda, tam zamanlı bir kariyer tercihi olarak espora yönelen oyuncu sayısı da artış gösterecek. Bu sebeple oyuncuların gelirlerinin de artış göstereceğini düşünebiliriz. Profesyonel anlamda oldukça başarılı, mücadeleci ve deneyimli oyuncuların sayısının yükseleceğini, sektörün üst düzey yeteneklerle buluşacağını ve dolasıyla alandaki rekabetin de artacağını öngörüyoruz. 

Tüm bunlar ışığında, gelecekte daha fazla profesyonel oyuncunun, takımın ve organizasyonun dahil olmasıyla birlikte büyük bir espor sektörü bizleri bekliyor. BBL olarak, bu gelişmelerden oldukça mutluyuz. Rekabetin ve oyun seviyesinin yükseleceği bir ortamın ekosistemdeki tüm paydaşları besleyeceğini düşünüyoruz. Mücadeleci yapımızla alanda yeni rakiplerin ortaya çıkmasından çekinmiyoruz çünkü rakiplerin bizi geliştireceğini ve daha ileri taşıyacağına inanıyoruz.

Espor, geleceğin spor dünyasında önemli bir yer tutacak

 

Oyun ekosistemi, oyunculara birçok avantaj sağlıyor. Oyunseverler oyunlar aracılığıyla rutin hayatlarında gerçekleştiremedikleri aksiyonları ve deneyimleri sanal bir ortamda görsel olarak keşfedebiliyor. Öte yandan, esporun sadece eğlenceli bir deneyim alanı sunmakla kalmadığını ifade edebiliriz. Aynı zamanda oyunculara iş birliği içerisinde hareket edecekleri, iletişim kuracakları ve fikir alışverişinde bulunacakları bir dayanışma ortamı da sunuyor. Çevrimiçi karşılaşmalar devam ederken çevrimiçi sohbet aracılığıyla iletişim sağlayan oyuncular, anlık tepkiler göstererek daha iyi bir rekabetin önünü açıyor. Buradan hareketle oyun platformlarının bir sosyalleşme ortamı oluşturduğunu söyleyebiliriz. 

Tüm bunlar ışığında, dijitalleşen dünyada espor alanına yapılan yatırımların giderek artacağını düşünüyoruz. Yatırımların çoğalmasının ardından ekosistemdeki tüm paydaşlar daha iyi fırsatlardan yararlanma imkânı yakalayacak. Bu sayede her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşılırken, esporun popülaritesini artıran bir spor dalı olarak dikkat çekeceğini söylemek mümkün. Sonuç olarak, espor geleceğin spor dünyasında önemli bir yer tutacak. BBL olarak, taraftarlarımızdan da destekleriyle ekosistemimizi daha ileriye taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Taraftarlarımızın bize olan güvenini ve inancını biliyoruz. Bizler, geleceğin spor dünyasında önemli bir oyuncu olarak yer alacağız.” 

#espor
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