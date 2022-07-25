Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne yaklaşık 10 bin kişi katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre etkinlik, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıkları himayesinde, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ile Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) katkılarıyla TÜBİTAK koordinasyonunda düzenlendi.

Gençlerle birlikte uzay gözlemi yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tamamlandığında Avrupa'nın en büyük teleskopuna ev sahipliği yapacak DAG'da açıklamalarda bulundu.

Varank, 4 metre çapında ve 4 ton ağırlığındaki aynanın teleskopun içine yerleştirilmesiyle kurulumunun bu sene tamamlanacağını belirterek, "Bu teleskopa eklediğimiz farklı teknolojilerle Hubble Teleskobu'ndan alabildiğinizden daha yüksek çözünürlükte görüntü almanız mümkün olacak. James Webb Teleskobu gibi kızıl ötesi gözlem yapabilecek. Bir sonraki uzay keşfi bu teleskoptan, Erzurum'dan çıkabilir." ifadelerini kullandı.

500 çadır kuruldu

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisini artırmayı hedefleyen Erzurum Gözlem Etkinliği'ne 71 ilden 1800 kişi katılım için başvurdu, katılan 600 kişi kurayla belirlendi. 3 bin 170 rakımlı Karakaya Zirvesi'ndeki gözlem alanına 500'e yakın kamp çadırı kuruldu. Etkinlik süresi boyunca alana yaklaşık 10 bin kişi giriş yaptı.