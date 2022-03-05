"Enerji esaslı" tasarım yöntemiyle binalar depreme karşı daha güvenli olacak
Gebze Teknik Üniversitesince TÜBİTAK desteğiyle yürütülen proje kapsamında geliştirilecek yenilikçi sistemlerle, binaların depreme karşı daha güvenli hale gelmesi ve yapı maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.
İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Anıl Dindar'ın yürütücülüğünü yaptığı "Betonarme Çerçeve Sistemleri İçin Enerji Esaslı Sismik Tasarım ve Değerlendirme Yönteminin Geliştirilmesi" projesi, TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.
Proje, enerji esaslı tasarım ve değerlendirme yönteminin betonarme çerçeve sistemler için geliştirilmesini kapsıyor.
Bu kapsamda talep ve kapasitenin enerji büyüklükleriyle ifade edilmesinin ardından güncel yönetmeliklerle karşılaştırma yapılarak, enerji esaslı tasarım ve değerlendirme yöntemi önerisinde bulunulacak.
Projenin amaçlarına başarıyla ulaşılmasıyla uygulamada tasarım ve değerlendirme konularında uzman mühendis ve tasarımcılar için daha pratik, tutarlı ve hassasiyet seviyesi yüksek bir analitik yaklaşım ortaya konulacak.
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