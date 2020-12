En çok satan oyunlar belli oldu

Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore’un 2020 sonuna kadar devam edecek kampanyasında, yüzde 95’e varan indirimli fiyatlarla sunulan dünya devi geliştiricilerin yapımları büyük ilgi görüyor.

FIFA 21’de yapay zekâ ile gerçek maç atmosferi

Bethesda, Warner Bros, EA Games, Ubisoft ve 2K Games gibi oyun şirketlerinin yapımlarının indirimli olarak satışa sunulduğu Playstore yıl sonu kampanyasında, oyunseverlerin en çok tercih ettiği yapımların başında geçtiğimiz haftalarda çıkışını gerçekleştiren FIFA 21 bulunuyor. Yapay zekâsıyla oyuncuları daha akılcı oynamaya zorlayan efsane serinin en yeni oyunu, ekran karşısında gerçek bir maç atmosferi yaşatıyor.

Listenin ikinci sırasında ise Need for Speed serisinin son oyunlarından Payback yer alıyor. Göz alıcı grafikleri heyecan dolu yarışlarla birleştiren oyun, sokak yarışları temalı hikâyesiyle heyecanı artırıyor. Araçları üzerinde teknik değişiklikler yapmayı sevenler için detaylı bir modifikasyon sistemi barındıran Need for Speed Payback, oyunculara hayallerindeki aracı yaratma fırsatını sunuyor.

eFootball PES 2021 ile sınırsız keşif

PES serisinin geçtiğimiz yıl oyun eleştirmenlerinin beğenisini kazanan 2020 versiyonunu en yeni oyuncu ve kulüp kadrolarıyla güncelleyen eFootball PES 2021 Season Update, listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Devasa açık dünya haritasında oyunculara otomobil, kamyon, motosiklet, motorbot, off-road aracı ve hatta uçak kullanarak neredeyse sınırsız bir keşif imkânı veren The Crew 2 listenin bir diğer popüler oyunu. The Crew 2 oyunculara kendi başlarına çeşitli görevleri yapma ve diğer oyunculara karşı çevrimiçi yarışma şansı sunuyor.

Doom Eternal’da aksiyon bitmiyor

Playstore yıl sonu kampanyasının bir diğer yıldızı ise FPS türünü ortaya çıkaran Doom’un hem oyun mecralarından hem de oyunculardan tam not alan yeni oyunu Doom Eternal oldu. Son derece detaylı grafikleri ve benzersiz fizik motoru ile muhteşem bir atmosfer sunan Doom Eternal’da aksiyon bir saniye bile kesilmiyor. Hem tek kişilik modu hem de çoklu oyunculu modu heyecan fırtınası şeklinde geçen Doom Eternal, 2020’nin en iyi FPS oyunlarından biri olmaya aday.

Çok satan ilk beş oyun ve kampanyalı fiyatları

FIFA 21 – 419 TL yerine 248 TL

Need for Speed Payback – 178 TL yerine 9 TL

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE – 65 TL yerine 56 TL

The Crew 2 – 198 TL yerine 9 TL

Doom Eternal – 199 TL yerine 59 TL