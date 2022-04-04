Elon Musk, Twitter’da yüzde 9,2’lik hisse satın aldı
Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya devi Twitter’da yüzde 9,2’lik "pasif hisse" satın aldı.
BİLİM-TEKNOLOJİ 04.04.2022, 20:23 04.04.2022, 20:24
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Elon Musk'ın Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse aldığını duyurdu.
Bu gelişmenin ardından Twitter hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 26 yükseliş kaydetti.
Twitter'i aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
Musk, geçen ay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Twitter'ın ifade özgürlüğü yaklaşımından dolayı yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğinin sinyalini vermişti.
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