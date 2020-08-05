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Elektrikli mini araç 'paylaşımlı' olarak yollara çıkacak

İzmir'de bir teknoloji şirketinin ürettiği elektrikli mini araç, "ZOOP" isimli aplikasyon aracılığıyla tüketicilerin kullanımına sunulucak.

Elektrikli mini araç 'paylaşımlı' olarak yollara çıkacak

İzmir'de faaliyet gösteren bir teknoloji şirketinin elektrikli mini araçları, aynı firma tarafından geliştirilen araç paylaşım platformu ZOOP aracılığıyla yollara çıktı.

Son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye'de ekosistemi artan araç paylaşım platformlarına fark yaratabilecek bir yenisi de İzmir merkezli bir teknoloji şirketi tarafından eklendi.

Şirketin hali hazırda geliştirdiği elektrikli mini araç, yine şirketin genç beyinleri tarafından geliştirilen araç paylaşım platformu ZOOP ile birleştirildi.

Yatırımcıların da ilgisini çeken ZOOP'un Türkiye'de başlayan yolculuğunun başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede kullanılması amaçlanıyor.

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