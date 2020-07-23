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Ege Üniversiteli mühendislik öğrencilerinden yerli PCR test cihazı projesi

TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışmayla düşük maliyetli ve yerli PCR test cihazı projesi geliştirildi.

Ege Üniversiteli mühendislik öğrencilerinden yerli PCR test cihazı projesi

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerince yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kullanılmak üzere, düşük maliyetli ve yerli PCR test cihazı projesi geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Alişan Aygar ve Elif Ege Diken'in lisans bitirme tezi projelerinin TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında desteklendiği belirtildi.

"Peltier Soğutucu ile Hassas Sıcaklık Kontrollü Polimeraz Zincir Reaksiyon Cihazı Tasarımı" adlı projenin Kovid-19 tanısında sahada kullanılarak hızlı sonuç vermesiyle karantina süresinin azaltılması ve hastalık yayılımının yavaşlatılmasına önemli katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Projeyi gerçekleştiren öğrencileri makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak cihazın yerli ve milli olma özelliği taşıdığını belirterek, "Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu zorlu pandemi sürecine büyük destek sağlayacak projelerinden dolayı öğrencilerimizi ve danışman hocalarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimizin Ağustos ayında gerçekleşecek TEKNOFEST yarışmasından da iyi bir dereceyle döneceklerine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Proje Danışmanı Doç. Dr. Mutlu Boztepe, "Danışmanlığını Solar Biyoteknoloji şirketinin kurucusu Dr. Yalın Kılıç ile yaptığımız projemiz TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında destek kazandı. Ayrıca, 17-19 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan 'TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları' bölge finalinde, TEKNOFEST yarışmasında 'İnsanlık Yararına Teknolojiler/Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi' ve 'Biyoteknolojik İnovasyonlar/Proje' kategorilerinde yarışacak." değerlendirmesinde bulundu.

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